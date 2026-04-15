כיכר השבת
השלכות רפואיות עתידיות

"משנה את כל מה שחשבנו" | מדענים גילו מין חדש ועתיק של פטריית הזיה

הגילוי של המין Psilocybe maluti בממלכת לסוטו שבאפריקה חושף שימוש מסורתי עתיק בפטריות הזיה ומאלץ את הקהילה המדעית להעריך מחדש את המועד והאופן שבו התפתחו התכונות הפסיכדליות בפטריות ברחבי העולם (בעולם)

מין הפטריות שהתגלה (Talan Moult)

צוות חוקרים בינלאומי, בהובלת אוניברסיטת סטלנבוש (Stellenbosch University) מדרום אפריקה, הכריז על גילויו של מין חדש של פטריית פסילוסיבין (Psilocybin) המכונה Psilocybe maluti. התגלית, שפורסמה לאחרונה, אינה רק תוספת לקטלוג הביולוגי, אלא היא מספקת הצצה נדירה לשורשים של הפטריות הללו ולקשר התרבותי העמוק שלהן ליבשת אפריקה.

שימוש מסורתי שנסתר מהמדע

הפטרייה התגלתה ברמה ההררית של ממלכת לסוטו, שם היא גדלה על מצע של גללי בקר. למרות שעבור המדע המערבי מדובר במין חדש, עבור הקהילות המקומיות מדובר בידע עתיק. החוקרים גילו כי מרפאים מסורתיים מבני הבאסוטו (Basotho) משתמשים בפטרייה, המכונה בפיהם "koae-ea-Litsvene", כחלק מטקסים רוחניים ורפואיים. השימוש בה מתועד ככלי לטיפול במצבים נפשיים וכאמצעי ל'יצירת קשר עם עולם הרוחות', מה שמעיד על היסטוריה ארוכה של אינטראקציה בין האדם האפריקאי לפטריות פסיכדליות באפריקה - אזור שבו הידע הזה כמעט ולא תועד מבחינה מדעית עד כה.

מהפכה בהבנת ההתפתחות ההיסטורית

ההיבט המרתק ביותר של התגלית טמון בניתוח הגנטי של ה-Psilocybe maluti. באמצעות ריצוף DNA, גילו המדענים כי הפטרייה שייכת לשושלת עתיקה בהרבה ממה ששיערו בעבר לגבי פטריות מסוג זה באפריקה.

עד היום, מרבית המחקר על פטריות פסילוסיבין התמקד באמריקה ובאירופה. הגילוי הנוכחי מצביע על כך שהיכולת לייצר פסילוסיבין - החומר הפעיל הגורם להזיות - התפתחה בנתיבים מורכבים יותר ובזמנים מוקדמים יותר מכפי שחשבו. החוקרים מציעים כי הגנים האחראים לייצור הפסילוסיבין עברו בין מינים שונים של פטריות בתהליך הנקרא "העברת גנים אופקית" (Horizontal Gene Transfer), וכי אפריקה מילאה תפקיד מפתח בתהפוכות ההתפתחותיות הללו.

חשיבות התגלית לעתיד

מעבר לחשיבות המחקרית-אקדמית, לגילוי יש השלכות על עולם הרפואה המודרני. בשנים האחרונות גובר העניין המדעי בשימוש בפסילוסיבין לטיפול בדיכאון, חרדה ופוסט-טראומה. הבנת המגוון הגנטי של פטריות אלו יכולה לסייע בזיהוי תרכובות כימיות חדשות ובהבנת המנגנונים הביולוגיים שיוצרים אותן.

"זוהי רק תחילת הדרך," ציינו החוקרים. הגילוי מדגיש את הצורך בשימור המגוון הביולוגי באפריקה ובהגנה על הידע המסורתי של עמים ילידיים, שכן הם מחזיקים במפתחות לתגליות מדעיות שעשויות לשנות את פני הרפואה וההבנה שלנו על הטבע.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

