פוטין מזהיר: "חיילים מאירופה באוקראינה? יעד לגיטימי להשמדה”

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר הבוקר (שישי) כי כל פריסה של כוחות מערביים בשטח אוקראינה תהווה “יעד לגיטימי להשמדה” מצד מוסקבה. את הדברים אמר במושב הפורום הכלכלי במזרח הרחוק הרוסי בוולדיווסטוק, על רקע דיונים במערב על מתווה ערבויות ביטחוניות לקייב.

פוטין הוסיף כי גם אם יושג הסכם שיוביל ל“שלום ארוך טווח”, אין, לדבריו, “שום היגיון” בנוכחות צבאית זרה על אדמת אוקראינה. הוא הדגיש שכל סידור עתידי חייב לכלול ערבויות ביטחוניות “לשני הצדדים”, אולם טען שעדיין לא נוהל עם מוסקבה שיח “ברצינות” על כך.

דבריו מגיעים לאחר שנשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי 26 מדינות התחייבו לתת לאוקראינה ערבויות ביטחוניות לאחר המלחמה — לרבות כוח בינלאומי ביבשה, בים ובאוויר.

צרפת ובריטניה משאירות פתח להצבת כוחות בשטח בתום הלחימה, בעוד ארצות הברית בהובלת הנשיא דונלד טראמפ שוללת פריסת כוחות קרקע ומדברת על תמיכה מסוגים אחרים, כגון כוח אווירי.

בחזית המדינית, פוטין אמר שאין טעם רב בפגישה ישירה עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי משום שלדבריו “כמעט בלתי אפשרי להגיע להסכמות בסוגיות המפתח”, אך שב והציע לארח את זלנסקי לשיחות במוסקבה “עם הבטחת ביטחון מלאה”.

זלנסקי מצדו השיב כי קייב “מוכנה לכל סוג של פגישה”, אך הוסיף ש“איש אינו נותן אמון בדבריו” של פוטין.