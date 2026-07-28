סנסציה במפרץ: אמיר קטאר אירח משלחת רבנים

אמיר קטאר אירח רבנים ( צילום: החשבון הרשמי של אמירי דיוואן ממדינת קטאר )

רגע היסטורי התרחש הבוקר (שני) בארמון לוסייל המפואר בדוחה, כאשר הוד מעלתו שייח' תמים בן חמד אל-ת'אני, אמיר מדינת קטאר, קיבל בלשכתו את הרב מנדי שטריק, נשיא "ברית הרבנים במדינות מוסלמיות" (ARIS), יחד עם המשלחת הנלווית אליו. הפגישה, שפורסמה באופן רשמי על ידי סוכנות הידיעות הקטארית (QNA), מהווה צעד חסר תקדים של מדינת מפרץ שאין לה יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל.

המשלחת הרבנית הגיעה לארמון כדי להביע תנחומים רשמיים על פטירתו של "האב האמיר", שייח' חמד בן ח'ליפה אל-ת'אני, שהלך לעולמו לאחרונה בגיל 74. בפגישה הרגישה והטעונה לקחו חלק פעיל גם ראש ממשלת קטאר ושר החוץ שלה, מה שמעיד על החשיבות העליונה שהממשל הקטארי ייחס למעמד. במשלחת הרבנים לקח חלק גם הרב הראשי של איראן, הרב יהודה גראמי, בצעד הממחיש את הרבדים העמוקים והמורכבים של המפגש.

אמיר קטאר אירח רבנים ( צילום: החשבון הרשמי של אמירי דיוואן ממדינת קטאר )