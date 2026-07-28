סנסציה במפרץ: אמיר קטאר אירח משלחת רבנים

רגע היסטורי התרחש הבוקר (שני) בארמון לוסייל המפואר בדוחה, כאשר הוד מעלתו שייח' תמים בן חמד אל-ת'אני, אמיר מדינת קטאר, קיבל בלשכתו את הרב מנדי שטריק, נשיא "ברית הרבנים במדינות מוסלמיות" (ARIS), יחד עם המשלחת הנלווית אליו. הפגישה, שפורסמה באופן רשמי על ידי סוכנות הידיעות הקטארית (QNA), מהווה צעד חסר תקדים של מדינת מפרץ שאין לה יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל.
המשלחת הרבנית הגיעה לארמון כדי להביע תנחומים רשמיים על פטירתו של "האב האמיר", שייח' חמד בן ח'ליפה אל-ת'אני, שהלך לעולמו לאחרונה בגיל 74. בפגישה הרגישה והטעונה לקחו חלק פעיל גם ראש ממשלת קטאר ושר החוץ שלה, מה שמעיד על החשיבות העליונה שהממשל הקטארי ייחס למעמד. במשלחת הרבנים לקח חלק גם הרב הראשי של איראן, הרב יהודה גראמי, בצעד הממחיש את הרבדים העמוקים והמורכבים של המפגש.
הכרה פומבית שמשנה את כללי המשחק
עצם הפרסום הרשמי בסוכנות הידיעות הממשלתית ובערוצי הדיוואן האמירי מהווה מהלך נדיר ביותר של מדינה במפרץ שאין לה יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל, אך בוחרת להציג פתיחות כלפי נציגות יהודית. במהלך המפגש, הודה הרב שטריק פומבית לאמיר על תמיכתו המאפשרת חיים יהודיים במדינה, וחשף כי בנו, הרב אליהו שטריק, פועל בקטאר באופן קבוע ומעניק שירותים דתיים וקהילתיים ליהודים ולמבקרים הרבים הפוקדים את המדינה.
המפגש מתקיים על רקע מורכב של יחסי קטאר עם המערב ועם העולם היהודי. רק לפני מספר שבועות דיווחנו על המטוס הקטארי שהתקבל במתנה על ידי הנשיא טראמפ, צעד שעורר ביקורת חריפה בארצות הברית. במקביל, קטאר ממשיכה למלא תפקיד מרכזי במאמצי התיווך האזוריים, כפי שעלה מהדיווחים על השיחות הדיפלומטיות בדוחה בנושא איראן.
מסר של סובלנות אזורית
עצם התייצבותם של ראשי הממסד הרבני במדינות מוסלמיות בארמונו של האמיר שולחת מסר חד-משמעי של דיאלוג, כבוד הדדי וגישור בין-דתי בלב המזרח התיכון הסוער. הנוכחות הבולטת של הרב הראשי של איראן במשלחת מוסיפה ממד נוסף לאירוע, בעת שהיחסים בין טהרן למדינות המפרץ עוברים תקופה סוערת במיוחד.
יצוין כי קטאר מצאה את עצמה לאחרונה בעין הסערה האזורית, כאשר היא גינתה בחריפות את התקיפות האיראניות על כווית ובחריין. הפרסום הרשמי של הביקור הרבני מעיד על רצונה של קטאר להציג עצמה כמדינה פתוחה ומתונה, המסוגלת לנהל דיאלוג עם כל הצדדים גם בעיצומה של סערה אזורית.
המפגש ההיסטורי בארמון לוסייל מצטרף לשורה של אירועים המעידים על שינויים עמוקים המתחוללים מתחת לפני השטח במזרח התיכון. בעוד שהזירה הפוליטית והצבאית ממשיכה להתלקח, הזירה הדתית והתרבותית מגלה סימנים של פתיחות ושל נכונות לדיאלוג שלא היו מתקבלים על הדעת לפני שנים ספורות.
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