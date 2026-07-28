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תחלמו על פיצויים

יחס מחפיר: הנוסע שנשאב מחלון המטוס חושף את התגובה המזעזעת של חברת התעופה

הנוסע הסרבי שנשאב בחלקו מחלון מטוס טוען כי החברה לא פיצתה אותו • "כל מה שקיבלנו היו מיילים ששאלו אם אנחנו רוצים להזמין מחדש את הטיסה" (תעופה)

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(צילום: אילוסטרציה)

הנוסע הסרבי שנשאב בחלקו מחלון מטוס בשבוע שעבר, חושף כעת את התגובה המזעזעת שקיבל מחברת התעופה. לפי דיווח שפורסם היום ב-Daily Mail, הנוסע טוען כי הדבר היחיד שהחברה הציעה לו לאחר התקרית המחרידה היה להזמין מחדש את הטיסה.

"כל מה שקיבלנו היו מיילים לבן שלי, שהזמין את הטיסות, ששאלו אם אנחנו רוצים להזמין מחדש את הטיסה ואיך אני מרגיש", מסר הנוסע בן ה-61 בראיון. לדבריו, הוא לא קיבל כל פיצוי או אפילו שיחת טלפון אישית מהחברה.

כזכור, התקרית המחרידה התרחשה בטיסה מסלוניקי שבמקדוניה הצפונית לעבר גרמניה, כאשר חלון תא הנוסעים התנתק באחת במהלך הטיסה. הנוסע הסרבי, שישב ליד החלון, נשאב בחלקו אל מחוץ למטוס בגובה אלפי רגלים, כשראשו וזרועו הימנית תלויים בין שמים וארץ.

החלון המנופץ (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

מאושפז עם פציעות קשות

הנוסע עדיין מאושפז בבית החולים אהפה בסלוניקי שביון, כשהוא סובל מפציעות קשות בצווארו ובידו, לצד כוויות קור וחיכוך עמוקות.

לפי העדויות, הרוחות העזות בגובה אלפי רגלים איימו לקרוע אותו ממושבו, והוא ניצל ממוות בטוח רק בזכות תושייתם של רעייתו והנוסעים שנאבקו בכוח המשיכה.

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מושב ליד החלון כבר לא עדיפות..... מה עושים כל החברות שזה לא יקרה.... זה אולי יותר חשוב מהמגלשה על המים...
או מיי גוד...

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