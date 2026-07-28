הנוסע הסרבי שנשאב בחלקו מחלון מטוס בשבוע שעבר, חושף כעת את התגובה המזעזעת שקיבל מחברת התעופה. לפי דיווח שפורסם היום ב-Daily Mail, הנוסע טוען כי הדבר היחיד שהחברה הציעה לו לאחר התקרית המחרידה היה להזמין מחדש את הטיסה.

"כל מה שקיבלנו היו מיילים לבן שלי, שהזמין את הטיסות, ששאלו אם אנחנו רוצים להזמין מחדש את הטיסה ואיך אני מרגיש", מסר הנוסע בן ה-61 בראיון. לדבריו, הוא לא קיבל כל פיצוי או אפילו שיחת טלפון אישית מהחברה.

כזכור, התקרית המחרידה התרחשה בטיסה מסלוניקי שבמקדוניה הצפונית לעבר גרמניה, כאשר חלון תא הנוסעים התנתק באחת במהלך הטיסה. הנוסע הסרבי, שישב ליד החלון, נשאב בחלקו אל מחוץ למטוס בגובה אלפי רגלים, כשראשו וזרועו הימנית תלויים בין שמים וארץ.