1.5 מיליון דולר: אישה שהחליקה על פירה במסעדה הגישה תביעת ענק

אישה מווירג'יניה הגישה תביעה בסך 1.5 מיליון דולר נגד רשת מסעדות מפורסמת, בטענה כי החליקה על פירה שנשפך על רצפת המסעדה ונפצעה באורח קשה.

על פי מסמכי בית המשפט, טרייסי ג'יי רנשו טוענת כי ב-14 במאי 2023 ביקרה בסניף של הרשת בעיר סטרלינג שבמדינת וירג'יניה. בעת שעשתה את דרכה לשירותים, היא החליקה על "חומר זר וחלקלק שנראה כפירה" שהיה מונח על הרצפה, נפלה קדימה והוטחה בפניה על רצפת המסעדה הקשה.

בתביעה נטען כי הימצאות החומר על הרצפה יצרה "מצב מסוכן באופן בלתי סביר עבור המבקרים", וכי כתוצאה מהנפילה נגרמו לרנשו "פציעות חמורות וקבועות". עוד נטען כי במקום לא הוצב כל שלט אזהרה שהתריע בפני הלקוחות על הסכנה.

לדברי רנשו, הנהלת המסעדה התרשלה כאשר אפשרה לחומר להישאר על הרצפה במשך זמן בלתי סביר, לא דאגה לנקותו, לא פיקחה כראוי על מצב הרצפה ולא הזהירה את הלקוחות מפני הסכנה.

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לטענתה, בעקבות הנפילה היא סבלה מפציעות שגרמו לה ל"כאב רב בגוף ובנפש", לאובדן כושר עבודה ולהוצאות רפואיות ובתי חולים.

מנגד, הרשת דחתה את הטענות נגדה. במסמכי ההגנה טענה הרשת כי היא אינה מודה ואינה מכחישה חלק מהטענות העובדתיות שהועלו נגדה, אך הכחישה את הטענה כי היה על הרצפה חומר מסוכן שגרם לנפילה.