עבור מיליוני בני אדם הסובלים מדיסארטריה (דיבור משובש) בעקבות שבץ מוחי, המציאות הזו היא מאבק יומיומי רווי תסכול, שבו הקשר בין המוח לגרון פשוט נקטע.

אך כעת, חוקרים מאוניברסיטת קיימברידג' חושפים פריצת דרך דרמטית שעשויה להשיב את הקול לאלו שאיבדו אותו, והפעם ללא צורך בניתוחי מוח פולשניים או השתלת אלקטרודות. המכשיר החדש, המכונה Revoice, הוא למעשה שרשרת "צ'וקר" רכה וגמישה הנלבשת סביב הצוואר, אשר מצליחה לתרגם תנועות שפתיים דוממות למשפטים שלמים, טבעיים ומלאי רגש בזמן אמת.

הקסם הטכנולוגי הזה מתרחש בזכות שילוב של חיישנים רגישים במיוחד ובינה מלאכותית מתקדמת. המכשיר קולט תנודות זעירות משרירי הצוואר ואפילו את קצב פעימות הלב של המשתמש.

מה שהופך את Revoice למפתיע באמת הוא השימוש בשתי מערכות בינה מלאכותית הפועלות במקביל: בזמן שהאחת מפענחת את חלקי המילים שהמשתמש מנסה להגות בשקט, השנייה מנתחת את מצבו הרגשי דרך הדופק ומשלבת נתוני הקשר כמו השעה ביום.

כך נוצר מצב שבו המכשיר לא רק מתרגם מילים, אלא ממש "מבין" את כוונת המשתמש. למשל, אם חולה הוגה בשפתיו רק את המילים "בית חולים הולכים", המערכת מזהה את הדופק המהיר שמעיד על מצוקה ואת השעה המאוחרת, ומפיקה עבורו משפט טבעי ומרגש: "כבר מאוחר, אבל אני עדיין מרגיש לא טוב. האם נוכל ללכת לבית החולים עכשיו?".

התוצאות המחקריות שפורסמו בכתב העת Nature Communications מעוררות תקווה אדירה בקהילה הרפואית.

כפי שמסביר פרופסור לואיג'י אוצ'יפינטי שהוביל את המחקר, המטרה אינה רק טכנולוגית, אלא אנושית עמוקה: להחזיר לאנשים את העצמאות והכבוד שלהם, שכן תקשורת היא הבסיס לכל תהליך של החלמה.