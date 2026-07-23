מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר היום (חמישי) פרטים מעניינים על התנהלות איראן בניסיונות להגיע לעסקה עם ארצות הברית.

לדבריו, המשטר בטהראן מתחנן מדי יום לעשות הסכם, אך בו בזמן ממשיך לשנות את עמדותיו ולהתהפך, מה שמונע התקדמות אמיתית.

"איראן מתחננת מדי יום לעשות עסקה עם ארצות הברית", מסר רוביו בהצהרה חריפה. "אך הדילמה המרכזית היא שהם כל הזמן משנים את דעותיהם ומתהפכים ולא מוכנים להגיע לעסקה. בשל הסיבות הללו, הנשיא מרים כל הזמן את רף האיומים והם ישלמו מחיר. אולי עוד כמה ימים הם יתעשתו".

רוביו הוסיף כי "כרגע הנשיא לא רואה ענין להגיב להם בכלל כי הם לא מוכנים להגיע לעסקה". דבריו משקפים תסכול אמריקני עמוק מהתנהלות איראן, שמצד אחד מביעה רצון לדיאלוג, אך מצד שני נמנעת מלקבל את התנאים האמריקניים.

ניתוח המצב: איראן רוצה עסקה בתנאים שלה

כאשר בוחנים את דבריו של רוביו, עולה תמונה ברורה: איראן אכן מעוניינת מאוד בעסקה עם ארצות הברית, אך רק בעסקה שתהיה בתנאים שלה. מה שאומר שדבר לא השתנה באמת ואיראן לא באמת רוצה את ההסכם שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ מוכן לו.

ההתנהלות הזו מתאימה לדפוס מוכר של המשטר האיראני - להראות נכונות לשיחות תוך שמירה על עמדות קשיחות ודרישות שארה"ב לא יכולה לקבל. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, ארצות הברית ממשיכה במקביל בסבבי תקיפות נרחבים נגד מטרות איראניות, במסגרת מערכה שמטרתה לשחוק את יכולותיה הצבאיות של טהראן.

רוביו, הנחשב לאחד הקולות הניציים ביותר בממשל האמריקני בכל הנוגע לאיראן, הבהיר בהזדמנויות קודמות כי ארה"ב לא תסתפק בהסכם חלקי או זמני. הוא דורש מאיראן שינוי מהותי בהתנהלותה, כולל הפסקת תמיכה בארגוני טרור באזור והפסקת פיתוח יכולות גרעיניות.

רוביו: העולם צריך לשאת בנטל ההגנה על מצר הורמוז

במקביל לדבריו על המשא ומתן עם איראן, תקף רוביו את המשטר בטהראן על ניסיונותיו להשתמש במצר הורמוז כ"מנוף לחץ על העולם". לדבריו, הקהילה הבינלאומית חייבת לקחת חלק גדול יותר בהגנה על נתיבי השיט החיוניים, ולא להותיר את המשימה בידי וושינגטון בלבד.

"ברור שאיראן, או לפחות גורמים מסוימים בה, רוצים לשלוט במצר ולהשתמש בו כמנוף לחץ על העולם", הסביר רוביו. "ארצות הברית תעשה ותמשיך לעשות את כל מה שנדרש כדי להגן על הספנות העולמית, אבל מדינות נוספות צריכות להתחיל להשתתף בנטל, בין אם באמצעות ציוד ובין אם באמצעות מימון".

הוא אף הדגיש כי "אין זה תפקידה של ארצות הברית להגן על כל העולם לנצח". ביקורתו מכוונת גם כלפי מדינות אירופה ואסיה, שנהנות מחופש השיט במפרץ הפרסי אך אינן תורמות מספיק למאמץ הביטחוני.