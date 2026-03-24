כיכר השבת
יחסום את השיחות מטראמפ?

המצור האחרון: אחרי יוטיוב וטלגרם - רוסיה מטילה וטו על שיחות טלפון מחו"ל

רוסיה מהדקת את החגורה הדיגיטלית סביב אזרחיה המבוגרים מעל גיל 60, בצעד דרמטי לכאורה נגד הונאות בינלאומיות | נכון ל2026 רבים מאזרחי רוסיה כבר לא יכולים לשלוח הודעות בוואטסאפ או לבצע תשלומים בכרטיסי אשראי - הכל תחת כסות של 'שמירה על האזרחים' (חדשות בעולם)

ולדימיר פוטין משוחח בטלפון במהלך הבחירות לנשיאות 2012 ברוסיה (צילום: By premier.gov.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30479834)

בעוד שרוסיה דוהרת לעבר "ריבונות דיגיטלית" מוחלטת, המרחב הווירטואלי במדינה הופך לזירת קרב של צנזורה ושליטה. לאחר חסימתן המלאה של וואטסאפ ויוטיוב בפברואר 2026, והגבלות קשות על טלגרם, פונה כעת להדק את הפיקוח גם על ערוץ התקשורת הוותיק ביותר – הטלפון.

היוזמה החקיקתית החדשה, שנמצאת כעת בהכנה לקריאה שנייה בדומה, מבקשת להקים מנגנון שיחסום שיחות בינלאומיות נכנסות לאזרחים מעל גיל שישים. המטרה הרשמית היא הגנה על אוכלוסייה מבוגרת מפני נוכלים המשתמשים במספרים זרים כדי להתחזות לנציגי בנקים ורשויות ממשלתיות.

בגרסתו הנוכחית, החוק יאפשר למנויים – בין אם בקווי נייח או נייד – להגדיר באופן עצמאי חסימה לשיחות מחו"ל, כאשר החריג היחיד הוא שיחות מבלארוס שיישבחו ללא הגבלה. חברת "רוסטלקום" כבר אישרה כי מערכת הסינון נמצאת בשלבי הטמעה סופיים.

ברוסיה, אנשים מתרגלים לחיים בלי אינטרנט. כיום ניתן לטעון כרטיסי נסיעה רק בקופות כרטיסים - מסופים הם נחלת העבר. (צילום: רשתות חברתיות )

אולם, בתוך הדרמה הביטחונית הזו מסתתרת בדיחה פוליטית עם ניחוח של מציאות: ולדימיר פוטין, בן ה-73, נופל בדיוק לקטגוריית הגיל שזקוקה ל"הגנה" (60). האם המשמעות היא ששיחות ממנהיגי עולם, ובראשם , ייחסמו כברירת מחדל בקרמלין? בעוד שהנשיא ודאי יוחרג מהחוק, המציאות עבור האזרח הפשוט הופכת לבידוד דיגיטלי.

המהלך הזה מצטרף לתמונה רחבה ומדאיגה של "חומת אינטרנט" בהתהוות, הכוללת רשימות לבנות של אתרים מאושרים ודחיקת המשתמשים לאפליקציית "Max" הממשלתית, המפוקחת על ידי ה-FSB. רוסיה למעשה יוצרת חברה דיגיטלית דו-שכבתית: אליטה טכנולוגית שמשתמשת ב-VPN כדי לעקוף חסימות, ורוב דומם – בעיקר מבוגרים באזורי הפריפריה – שנכלאים בתוך מעקב מדינתי מבוקר וסגור.

