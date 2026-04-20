נראה כי המקום הבטוח ביותר להשקעת רובלים כיום הוא דווקא בתי קברות. שוק שירותי הקבורה ברוסיה רשם צמיחה מרשימה של 12.7% בארבעת החודשים הראשונים של 2025. אך נתוני 2026 מדאיגים עוד יותר: ברבעון הראשון של השנה בלבד נפתחו מעל 500 עסקי קבורה חדשים – זינוק של 37.5% לעומת השנה שעברה.

כמובן שגם "האינפלציה שאחרי המוות" לא נשארת מאחור. המחיר של חפירת קבר זינק ב-15%, בעוד שמחירי ארונות הקבורה עלו ב-9%. עבור המשפחות האבלות, מדובר בתזכורת כואבת לכך שהמוות ברוסיה הוא לא רק סופי, הוא גם יקר מאוד.

הנתונים הללו הם אולי האינדיקטור הברור ביותר למחיר האמיתי של המלחמה. הסטטיסטיקות הרשמיות של הקרמלין נשמרות עמוק באדמה, יחד עם החיילים.

ומה לגבי הבטחות המדינה?

הממשלה אמנם הבטיחה לכסות את הוצאות הקבורה, אך בפועל מדובר בתקרה נמוכה למדי: כ-650 דולר ברוב האזורים ועד כ-880 דולר בערים הגדולות. מכיוון שהלוויה ממוצעת עולה לפחות 750 דולר, המשפחות מוצאות את עצמן משלמות מהכיס על ה"זכות" להיפרד מיקיריהן.

ישנן אף משפחות שמתלוננות כי לא קיבלו דבר, לא שירותי קבורה, לא מענקים, ואפילו לא נציג מהצבא שיבוא להיפרד.