מוסקבה נמצאת תחת מתקפת השבתה חסרת תקדים. מזה חמישה ימים שיבושי אינטרנט קשים פוקדים את מרבית רובעי הבירה, בדגש על המחוז המנהלי המרכזי. לראשונה, מדווחים מומחים על השבתות מקומיות מלאות, שבהן האינטרנט הסלולרי נקטע לחלוטין עבור כל המפעילים ברובעים שלמים.

ההחשכה המכוונת אינה רק מטרד לתושבים, אלא מכה אנושה לעסקים. בתוך חמישה ימים בלבד, המגזר העסקי במוסקבה ספג הפסדים המוערכים בכ-70 מיליון דולר. שירותי המוניות, השליחויות, שיתוף הרכבים והמסחר הקמעונאי הם הנפגעים העיקריים, כשעובדים ולקוחות מוצאים את עצמם מנותקים מהאפליקציות החיוניות לפעילותם.

ההערכות הן כי רוסיה בוחנת כעת טכנולוגיית "רשימה לבנה", במסגרתה הגישה מוגבלת אך ורק לאתרים ושירותים ממשלתיים מאושרים, בעוד שאר הרשת נותרת חסומה. במקביל, הקרמלין פועל לחסום אפליקציות פופולריות כמו Telegram ו-WhatsApp, תוך ניסיון לאלץ את המשתמשים לעבור לשירות MAX המגובה על ידי המדינה, שנתפס בעיני מבקרים ככלי לריגול.

הלחץ הממשלתי בא לידי ביטוי גם בביטולן של כ-18.45 מיליון כרטיסי SIM שאינם עומדים בדרישות הזיהוי החדשות של הרגולטור.

דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, אישר כי ההגבלות הן חוקיות לחלוטין ונועדו להבטיח את הביטחון הלאומי. בעוד פסקוב טוען כי הצעדים נחוצים להגנה על תשתיות קריטיות, המציאות בשטח מעידה על כאוס: במהלך שיחת תדרוך לכתבים השבוע, הקשר של עוזר מדיניות החוץ של פוטין נקטע לפחות שלוש פעמים בשל בעיות תקשורת.

נכון לעכשיו, לא ברור מתי יחזור האינטרנט לפעילות סדירה, אך המגמה ברורה, רוסיה דוחקת את אזרחיה לתוך עידן של בידוד דיגיטלי מבוקר.