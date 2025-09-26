איראן הודיעה היום (שישי) כי חתמה עם התאגיד הרוסי "רוסאטום" על הסכם רחב־היקף לבניית ארבע תחנות כוח גרעיניות חדשות בשטחה, בעלות כוללת של 25 מיליארד דולר.

לפי סוכנות הידיעות הרשמית אירנ"א, מדובר בפרויקט הגדול ביותר שנחתם עד כה בין שתי המדינות בתחום הגרעין האזרחי.

הכור היחיד שפועל כיום באיראן נמצא בבושהר, על חופי המפרץ הפרסי, וגם אותו השלימה רוסיה והפעילה בשנת 2010. בשונה ממתקני הגרעין הצבאיים, הכור בבושהר פועל תחת פיקוח בינלאומי, הדלק הגרעיני מסופק על ידי רוסיה והדלק המשומש מוחזר אליה – דבר שמצמצם את החשש לשימוש צבאי בחומר הבקיע.

החתימה על ההסכם מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד: בסוף השבוע צפוי להיכנס לתוקף מנגנון ה־snapback שהפעילו בריטניה, גרמניה וצרפת, שיחזיר את כל הסנקציות שהוטלו על איראן בהחלטות מועצת הביטחון בשנים 2010–2006.

הסנקציות כוללות אמברגו נשק, איסור על העשרת אורניום ועיסוק בטילים בליסטיים, הקפאת נכסים ואיסור כניסת גורמים איראניים למדינות שונות.

טהרן מתעקשת כי אין בכוונתה לוותר על העשרת אורניום, גם לאחר מתקפות ישראליות ואמריקניות על מתקני הגרעין בשטחה. המנהיג העליון, עלי חמינאי, חזר השבוע והצהיר: "לא נוותר על זכותנו. אורניום מועשר נדרש לצרכים אזרחיים – להפקת חשמל נקי ולשימושים רפואיים".

העסקה עם רוסיה ממחישה את הידוק הברית בין שתי המדינות בשנים האחרונות. מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה והסנקציות הכבדות שהוטלו על מוסקבה, שתי המדינות מגבירות את שיתוף הפעולה בתחומי הכלכלה, הביטחון והטכנולוגיה. טהרן כבר סיפקה לרוסיה מאות כטב"מים לשימוש בחזית האוקראינית, והשנה נחתם הסכם שותפות אסטרטגי כולל.

בישראל ובעולם המערבי עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות. החשש המרכזי: גם אם הכורים החדשים מיועדים לייצור חשמל בלבד, תשתיות הידע, הדלק והטכנולוגיה עשויות לשמש בסיס להתקדמות נוספת של תוכנית הגרעין האיראנית – ולקרב אותה צעד נוסף לעבר סף צבאי.