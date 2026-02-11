כיכר השבת
על הכוונת: האיום הצבאי החדש של רוסיה על גרינלנד

שר החוץ הרוסי לברוב מציב קו אדום ברור מול ארה"ב ודנמרק: "ננקוט צעדים צבאיים-טכניים אם האי יהפוך לאיום" | בעוד המתח באזור הארקטי גובר, במוסקבה מזהירים מפני סיום עידן השלום בצפון (חדשות בעולם)

ספינת פיקוח בחופי גרינלנד (צילום: משרד ההגנה של דנמרק | חשבון רשמי)

רוסיה לא מתכוונת להישאר אדישה לנוכחות צבאית גוברת בגרינלנד: שר החוץ סרגיי לברוב הזהיר היום (רביעי) כי מוסקבה תנקוט צעדים נגדיים, כולל אמצעים צבאיים‑טכניים, אם האי יימצא תחת מיליטריזציה שתכוון נגד רוסיה.

“אם גרינלנד תעבור מיליטריזציה ותופעל שם כוח צבאי נגדנו נפעל בצעדי נגד הולמים, גם באמצעים צבאיים‑טכניים,” אמר לברוב במהלך ‘שעת הממשלה’ בפרלמנט.

עם זאת, לברוב הדגיש כי לפי עמדת נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, סוגיית גרינלנד אינה נוגעת ישירות לאינטרסים הרוסיים, אלא אם כן היא מהווה איום ממשי על ביטחון המדינה. “הארקטי חייב להישאר אזור של שלום ושיתוף פעולה,” סיכם שר החוץ.

לברוב הוסיף נימה ביקורתית כלפי ארצות הברית ודנמרק: “המדינות הללו צריכות לפתור את הנושא בעצמן, תוך התחשבות ברצון התושבים שלאחר שנים זכו להיחשב כאזרחים מדרגה שנייה.”

ההצהרות מגיעות על רקע דיווחים על הגברת נוכחות צבאית מערבית בגרינלנד, מה שמעלה את המתח הגיאופוליטי באזור הארקטי, שהפך למוקד מאבק בין כוחות עולמיים.

