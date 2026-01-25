הכוחות המיוחדים של צרפת פושטים על מכלית מ"צי הצללים" של רוסיה ( צילום: צבא צרפת )

בפעולה ימית נועזת בלב הים התיכון, סמוך למצר גיברלטר, פשטו כוחות חיל הים הצרפתי על המכלית "Grinch", כלי שיט המזוהה עם "צי הצללים" של רוסיה.

המכלית, שעשתה את דרכה מנמל מורמנסק שבצפון רוסיה, ניסתה להסוות את זהותה תחת דגל איי קומורו – מה שהתברר במהרה כחשד לדגל כוזב שנועד לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות שהוטלו על מוסקבה.

הנשיא עמנואל מקרון, שהיה הראשון לבשר על תפיסת הכלי, הצהיר בנחישות כי צרפת "לא תסבול שום הפרה" של החוק והבהיר כי המבצע, שבוצע בתיאום עם בעלות ברית ובהן יחידות מבריטניה, נערך בהתאם לאמנת האו"ם למשפט הים.

לדברי מקרון, פעילותו של "צי הצללים" הכולל מאות מכליות מיושנות הפועלות ללא ביטוח תקני ותחת זהויות משתנות אינה רק עניין טכני, אלא נדבך מרכזי המשמש למימון מלחמת התוקפנות הרוסית נגד אוקראינה. לאחר שהכוחות עלו על הסיפון, בדיקת המסמכים איששה את החשדות לגבי אי-סדירות הדגל, והמכלית הופנתה לנקודת עגינה לצורך חקירה משפטית ובדיקות מעמיקות.

בעוד שנשיא אוקראינה זלנסקי בירך על המהלך וכינה אותו כביטוי ל"נחישות הדרושה" כדי לעצור את זרימת הכספים למכונת המלחמה של פוטין.

ברוסיה הביעו תרעומת וטענו כי השגרירות בפריז לא קיבלה הודעה מוקדמת על התפיסה. המבצע מהווה חלק מהחרפה משמעותית במאמצי המערב לבלום את ניסיונותיה של רוסיה לעקוף את המגבלות הכלכליות שהוטלו עליה.