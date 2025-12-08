הגעת ספינות הטילים למרחב ים סוף ( צילום: דובר צה"ל )

על רקע המאבק הפנימי המתמשך של שליטי חרטום מול "כוחות התמיכה המהירה", הציע השלטון הצבאי בסודן למוסקווה עסקה אסטרטגית דרמטית: שליטה רוסית על הבסיס הימי והנמל בפורט סודן לתקופה של 25 שנה.

נוכחות רוסית: לפי דיווחים שונים, כולל אלו שפורסמו בוול סטריט ג'ורנל, ההסכם יאפשר לרוסיה להציב בנמל כ-300 אנשי צוות ועד ארבע אוניות מלחמה בו זמנית. נדבך כלכלי: בנוסף לגישה הימית, סודן צפויה להעניק לחברות רוסיות זיכיונות כרייה במכרות ברחבי המדינה, מה שמוסיף ממד כלכלי משמעותי להסכם. התמורה לסודן: טילי S-300 וחימושים מונחים התמורה המרכזית עבור סודן היא חיזוק מיידי של יציבות השלטון, שיפור הפיקוח הימי, ובעיקר – השגת נשק מתקדם במחירים מופחתים. מערכות הגנ"א: המשא ומתן מתמקד במערכות הגנה אווירית רוסיות חיוניות, ביניהן: S-300: מערכות ארוכות טווח (300 ק"מ). S-350: מערכות לטווח בינוני (120 ק"מ). BUK-M2E: מערכות ליירוט מטוסים לטווח של 45-50 ק"מ. חימושים מונחים: הסודנים הביעו עניין מיוחד גם בפצצות מונחות לייזר, חימושים מונחי לוויינים ורקטות 220 מ"מ. ההשלכות הגלובליות: איום על נתיבי הספנות עבור מוסקווה, השגת נוכחות ימית קבועה בים סוף היא בבחינת הגשמת חלום ישן על שליטה באזור אסטרטגי. מעגל שליטה: נוכחות בפורט סודן תאפשר לרוסיה "לסגור מעגל" של שליטה ימית המשתרע מהים הבלטי, דרך המזרח התיכון והים התיכון ועד לים סוף. החרפת התחרות: נוכחות קבועה זו מחריפה באופן משמעותי את התחרות הגלובלית על הפיקוח על נתיבי הספנות האסטרטגיים, המחברים את תעלת סואץ עם האוקיאנוס ההודי – נתיב חיוני למסחר עולמי.

ספינות מלחמה בים הבלטי ( צילום: שאטרסטוק shuterstock )

דאגה בוושינגטון: ערעור המאזן האזורי

בבירות המערב, ובמיוחד בוושינגטון, ההתפתחויות מעוררות דאגה רבה. כפי שדיווח ה-ARMY RECOGNITION, נוכחות רוסית זו מחריפה את התחרות מול מעצמות גלובליות ואזוריות כאחד.

ארה"ב רואה בהסכם הפוטנציאלי מהלך שמערער את המאזן האזורי ומציב איום ישיר על האינטרסים שלה בשליטה על הגישה לאזור הים האדום, בו היא כבר מתחרה מול סין, סעודיה, מצרים וטורקיה. בכך, העסקה הופכת לצומת דרכים בגיאופוליטיקה העולמית.