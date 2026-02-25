כיכר השבת
סערה במוסקבה

רוסיה נגד מייסד טלגרם: המלחמה שעלולה להחשיך את האינטרנט ברוסיה

מלחמה דיגיטלית במוסקבה בצל המלחמה מול אוקראינה | האם פאבל דורוב הוא 'משתף פעולה עם טרוריסטים' או הקורבן האחרון של מסע הצנזורה הרוסי? (חדשות בעולם)

מייסד טלגרם פאבל דורוב (צילום: By TechCrunch - TechCrunch Disrupt Europe: Berlin 2013Uploaded by Schreibvieh, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30487348)

המתח בין הקרמלין לענקית הטכנולוגיה "טלגרם" הגיע לנקודת רתיחה: השלטונות ברוסיה הכריזו על פתיחת חקירה פלילית נגד מייסד האפליקציה, פאבל דורוב, בחשד חמור של "סיוע לפעילויות טרור". החקירה, המבוססת על חומרים של שירות הביטחון הפדרלי (FSB), מסמנת שלב חדש ודרמטי במאבק על חופש המידע במדינה.

לפי הדיווחים ברוסיה, טלגרם הפכה לזירה המאפשרת פעילות פלילית ענפה. נטען כי מאז שנת 2022 בוצעו באמצעותה למעלה מ-153,000 פשעים, מתוכם כ-33,000 מקרי חבלה, טרור וקיצוניות. במוסקבה מאשימים כי האפליקציה שימשה לתיאום פיגוע הטרור הרצחני ב"קרוקוס סיטי הול" וכן לחיסולם של דמויות בולטות כמו דאריה דוגינה והגנרל איגור קירילוב. השלטונות טוענים כי צוותו של דורוב התעלם באופן ציני מיותר מ-150,000 בקשות להסרת תוכן בלתי חוקי.

בעוד ההאשמות נערמות, נראה כי המניע מאחורי הצעד עשוי להיות פוליטי. רוסיה החלה להאט משמעותית את מהירות הגלישה בטלגרם (ירידה של כ-55%) במטרה לדחוק את עשרות מיליוני המשתמשים לעבור לאפליקציה הממשלתית "MAX". מומחים ודורוב עצמו טוענים כי האפליקציה הממשלתית נועדה למעקב ולצנזורה פוליטית אחר אזרחי המדינה.

ממקום מושבו מחוץ לרוסיה, דורוב לא נשאר חייב. בתגובה חריפה שפרסם, האשים את השלטונות ב"פיברוק עילות חדשות" מדי יום כדי לדכא את הזכות לפרטיות ולחופש ביטוי. הוא כינה את המהלכים האחרונים "מופע עצוב של מדינה המפחדת מהעם שלה".

הקרב על טלגרם, המשמשת כיום למעלה מ-90 מיליון רוסים בכל חודש, הופך למבחן הגדול ביותר של האינטרנט החופשי ברוסיה, בעוד מסך הברזל הדיגיטלי הולך ונסגר.

