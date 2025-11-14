( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

רוסיה תקפה לפנות בוקר את קייב במתקפת רחפנים וטילים מהגדולות שנרשמו מאז תחילת המלחמה.

על פי הרשויות האוקראיניות, ארבעה בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו לאחר שמאות רחפנים ו־18 טילים שוגרו לעבר הבירה. חלקם יורטו, אך נפילות הרסיסים והשריפות גרמו נזק למגדלי מגורים, מוסד רפואי, בית ספר ומבני מנהל בתשעה מרובעי העיר. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר כי בין הפצועים יש ילדים ואישה בהיריון, וכי גם שגרירות אזרבייג'ן נפגעה מרסיסי טיל איסקנדר. לדבריו, אוקראינה מגיבה בתקיפות ארוכות טווח וקרא למדינות העולם להחריף את הסנקציות על מוסקבה. בעיר דווח על שריפות נרחבות, על נזק למערכת החימום באחד המחוזות ועל הפסקות חשמל יזומות גם במחוז קייב, באודסה ובדונצק. תושבים תיארו רגעי אימה בזמן הפגיעה. אנסטסיה בת ה-29 סיפרה ל'רויטרס' כי לאחר שפגיעה ישירה פערה חור בבניין שבו גרה נשמעו צעקות רבות, וכי לא היה ברור אם יש להציל תחילה את המשפחה או לרוץ לסייע לשכנים. מחוץ לבירה דווח על שישה פצועים נוספים, בהם ילד בן שבע.

כשעה לאחר דיווחי הנזק בקייב הפיצה אוקראינה הודעה רשמית שלפיה כוחותיה תקפו במהלך הלילה את נמל הנפט נובורוסיסק בדרום רוסיה. על פי שירות הביטחון האוקראיני, המבצע בוצע על ידי יחידת "אלפא" של ה־SBU בשיתוף המודיעין הצבאי, כוחות מיוחדים של הצבא, משמר הגבול, כוחות החוף של הצי האוקראיני וגורמי ביטחון נוספים.

בהודעה נמסר כי הותקף הטרמינל הימי של הנמל, שהוא מרכז הייצוא השני בגודלו של נפט רוסי ושמשמש צומת לוגיסטי מרכזי להעברת דלק ומוצרי נפט דרך הים השחור. לפי קייב, בעקבות התקיפה נגרמו פגיעות למתקני העמסה בנמלים, לתשתיות הצנרת ולמשאבות, ובטרמינל פרצה שריפה עזה.

בנוסף דווח כי בעיר נובורוסיסק עצמה נפגעו עמדות של מערכת היירוט הרוסית S-300 או S-400 בבסיס צבאי מקומי, וכי לאחר הפגיעה נרשמה במקום דטונציה חזקה.

מקור בשירות הביטחון האוקראיני אמר כי מטרת התקיפות היא להפחית את הכנסות הנפט של רוסיה. לדבריו, כל פגיעה בבית זיקוק או בטרמינל נפט מקטינה את המשאבים שעומדים לרשות "מכונת המלחמה של הקרמלין", וכי אוקראינה תמשיך לפעול עד שרוסיה תאבד את יכולתה להמשיך בלחימה.

לפי מקורות בתעשיית האנרגיה הרוסית, יצוא הנפט מנמל נובורוסיסק הופסק בעקבות התקיפה. כך מתרחבת המערכה בין הצדדים: רוסיה מגבירה את תקיפותיה על ערי אוקראינה, ואילו קייב מעמיקה את התקיפות על תשתיות אנרגיה חיוניות בתוך רוסיה.