הדור הבא של המסוקים: הS-300 מגדיר מחדש את המודיעין האווירי

בעוד עולם הכטב"מים מתמקד לרוב בכנף קבועה, צרפת מסמנת את היעד הבא: המסוק הבלתי מאויש. חברת שיבל האוסטרית השלימה לאחרונה סדרת מבחנים קריטית בדגם ה-S-300 CAMPCOPTER, כלי טיס רוטורי שנועד לספק מענה למשימות המורכבות ביותר של הדור הבא – מיבשה ועד לב ים.

יכולות של מטוס, גמישות של מסוק הניסויים, שנערכו במטווח "סנט הלן" הסמוך לבורדו, בבחנו את "מעטפת הטיסה" של הכלי בסביבה צבאית מאתגרת. ה-S-300 הוא גרסה עוצמתית ומשודרגת של ה-S-100 המוכר, כאשר השיפור המשמעותי ביותר טמון ביכולת נשיאת המטע"ד (Payload). המסוק החדש מסוגל לשאת סנסורים ומצלמות כבדות בהרבה, תוך שהוא נשאר באוויר לזמן ממושך משמעותית מקודמו – נתון קריטי למשימות איסוף מודיעין וסיור ארוכות טווח.

נחיתה על ספינות בים סוער היתרון המרכזי של ה-S-300 הוא יכולת ה-VTOL (המראה ונחיתה אנכית). הכלי אינו זקוק למסלול המראה ויכול לפעול מסיפוני ספינות קטנות בלב ים סוער או משטחים הרריים צפופים. "שיתוף הפעולה עם ממשלת צרפת נמשך שנים רבות", ציין גיאורג שיבל, יו"ר הקבוצה. "ה-S-300 פותח בדיוק לפי הדרישות המבצעיות של צבאות מודרניים הזקוקים לכלי אמין, חכם וקטלני ללא סיכון חיי אדם".

ההצלחה בצרפת, מעצמה ביטחונית מובילה, מסמנת את תחילת עידן המסוקים האוטונומיים בשוק האירופי, ומבססת את מעמדו של ה-S-300 כפלטפורמה המועדפת לאבטחת גבולות ואיסוף מודיעין טקטי בזירות מורכבות.