​הר הגעש סקורג'ימה השוכן במחוז קגושימה שבאי קיושו בדרום-מערב יפן התפרץ והציף את השמיים בעמוד עשן ואפר געשי שהתרומם לגובה של אלפי מטרים.

ההתפרצות נרשמה בלוע מינמידאקה ולוותה בהתפרצויות משנה, אשר פיזרו משקעי אפר כבדים על פני האזורים הסמוכים.

​בעקבות נפילת האפר הכבדה והראות הלקויה נרשמו שיבושי תחבורה, ובהם ביטולן של עשרות טיסות בנמל התעופה קגושימה.

השירות המטאורולוגי היפני הותיר את רמת הכוננות על דרגה 3 מתוך 5, והטיל איסור גישה להר ברדיוס של כ-2 קילומטרים בשל סכנת סלעים עפים וזרמים פירוקלאסטיים.

​סגן מזכיר הקבינט של יפן, יושיהיקו איזוזאקי, התייחס לאירוע ואמר כי "נשים את חיי האנשים בראש סדר העדיפויות ונעשה את מירב המאמצים להעריך את המצב ולהגיב לכל מצב חירום". הרשויות המקומיות קראו לתושבים להישאר במבנים סגורים ולעטות מסכות מגן בעת יציאה לרחוב.

​נציג השירות המטאורולוגי היפני, צויושי נאקאצוג'י, הבהיר כי "הסיכויים להתפרצויות אלימות נוספות נמוכים, אך התושבים עדיין חייבים לעמוד על המשמר מפני סלעים נופלים, מפלי רפש וזרם פירוקלאסטי". עד כה לא דווח על נפגעים בנפש או על נזק ישיר למבנים באזור.