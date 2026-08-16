אוטובוס בית ספר תועד כשהוא נוסע בתוך מי הצפות עמוקים בעיר מאנסי שבאינדיאנה, לאחר שגשמים עזים במיוחד הציפו רחובות ושכונות באזור.

האירוע התרחש ב־12 באוגוסט, דווקא ביום הראשון ללימודים בעיר.

בתיעוד נראה האוטובוס מתקדם באיטיות בתוך המים בדרכו לאסוף תלמיד. כשהגיע לרחוב המוצף הסמוך לביתו של אחד התלמידים, הודיע הנהג כי צפוי עיכוב של כשעתיים.

האירוע התרחש על רקע הצפות חריגות ברחבי מזרח אינדיאנה, לאחר שבאזורים מסוימים ירדו יותר מ־25 סנטימטרים של גשם בתוך פחות מיממה. כלי רכב נוספים נתקעו במים, תושבים פונו מבתיהם וצוותי חירום ביצעו עשרות חילוצים.