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סכנה בדרך לבית הספר: אוטובוס מלא תלמידים נקלע להצפות קיצוניות | צפו

אוטובוס בית ספר תועד נוסע במי הצפות עמוקים במאנסי, אינדיאנה

אוטובוס בית ספר תועד כשהוא נוסע בתוך מי הצפות עמוקים בעיר מאנסי שבאינדיאנה, לאחר שגשמים עזים במיוחד הציפו רחובות ושכונות באזור.

האירוע התרחש ב־12 באוגוסט, דווקא ביום הראשון ללימודים בעיר.

בתיעוד נראה האוטובוס מתקדם באיטיות בתוך המים בדרכו לאסוף תלמיד. כשהגיע לרחוב המוצף הסמוך לביתו של אחד התלמידים, הודיע הנהג כי צפוי עיכוב של כשעתיים.

האירוע התרחש על רקע הצפות חריגות ברחבי מזרח אינדיאנה, לאחר שבאזורים מסוימים ירדו יותר מ־25 סנטימטרים של גשם בתוך פחות מיממה. כלי רכב נוספים נתקעו במים, תושבים פונו מבתיהם וצוותי חירום ביצעו עשרות חילוצים.
ארה"באוטובוסתיעודהצפותויראלי

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