כיתה בבית ספר. אילוסטרציה ( צילום: Flash90 )

מנהלת בית ספר יסודי בברוקלין שבניו יורק עוררת סערה ציבורית נרחבת וזעם רב בקרב הורי תלמידים, לאחר שהודתה במהלך מפגש מקוון כי היא "עסוקה מדי" ולעיתים מפספסת עדכונים קריטיים בנוגע לאיכות האוויר הרעיל במוסד החינוכי. כך דווח בניו יורק פוסט.

בית הספר, הממוקם בסמוך לתעלת גוואנוס המוכרת כאזור מוטה זיהום, סובל בשנים האחרונות מחדירת גזים רעילים למבנים שלו, כולל חומרים מסרטנים. למרות חומרת המצב, המנהלת, המשתכרת למעלה מ-200 אלף דולרים בשנה ומכהנת בתפקידה כעשור, עיכבה שוב ושוב את העברת המכתבים והאזהרות הרשמיות מצד הרשויות להגנת הסביבה לידי ההורים, לעיתים אף במשך שבועות ארוכים. התקרית המקוממת התרחשה במהלך כינוס חירום בזום, שבו השתתפו כ-80 הורים מודאגים ונציגי רשויות הבריאות ואיכות הסביבה במדינה. כאשר אחד ההורים שאל בצ'אט בצורה ישירה מדוע לקח למנהלת יותר משבוע להעביר להורים מכתב אזהרה רשמי שנשלח אליה, השיבה המנהלת בצורה מעוררת תמהון כי שבוע אכן נראה כזמן רב, אך היא עמוסה מאוד בעבודתה ולכן דברים מסוימים מתפספסים אצלה. תשובה זו הדליקה את חמתם של ההורים, הסובלים מזה שנתיים מחוסר ודאות לגבי בריאות ילדיהם, במיוחד לאור העובדה שהזיהום החמור ביותר נמדד במבנה השלוחה של בית הספר, המאכלס את כיתות הגן וגילאי הקדם-חובה. לפי הדיווח, במהלך הקיץ האחרון התברר להורים כי פעולות המניעה והטיהור שהחלו עוד בשנת 2024 במבנה הגנים נכשלו כליל. אף על פי שנציגי המדינה ואיכות הסביבה טוענים כי רמות הכימיקלים המסוכנים ירדו לטווח המוגדר "נורמלי" עבור מבנים סגורים, הורי התלמידים ומומחים עצמאיים מסרבים להסתפק בכך ותובעים את פינוי כל האדמה המזוהמת שמתחת למבנה. ההורים קובלים על כך שהנהלת בית הספר נוהגת לשלוח הודעות חשובות דווקא במהלך חופשות וחגים, מתוך כוונה שלטענתם נועדה לצמצם את החשיפה והתגובות של הציבור. חוסר האמון הגיע לממדים כה חריפים, עד שחלק מההורים נאלצו לרכוש מכספם הפרטי מסנני אוויר מתקדמים לכיתות הלימוד, לאחר שהמנהלת אף נמנעה מלהגיע לפגישות עם גורמים שביקשו לתרום ציוד סינון לבית הספר.

תעלת גוואנוס ( צילום: גוגל מפות )

תעלת גוואנוס ( צילום: גוגל מפות )

בעקבות המחדל המתמשך והיחס המזלזל מצד ההנהלה, לפחות שישה הורים כבר הודיעו רשמית על הוצאת ילדיהם ממוסד הלימודים, שבו לומדים כ-450 תלמידים, ועשרות נוספים שוקלים לעשות זאת בימים אלו לקראת פתיחת שנת הלימודים. במקביל, הורים זועמים החלו להחתים עצומה נרחבת הדורשת את התפטרותה של מושלת מדינת ניו יורק, קאת'י הוקול, בטענה שהממשל כשל לחלוטין בטיפול באירוע ובהגנה על בריאות הילדים. מנגד, רשויות הבריאות ואיכות הסביבה של ניו יורק מסרו כי הן ממשיכות לפעול להגנת התלמידים והצוות, וכי בכוונתן להתקין מערכות אוורור נוספות במבנה לפני תחילת הלימודים. המנהלת ומשרד החינוך העירוני סירבו להגיב לפניות הכתבים.

הזעם הציבורי הגובר של ההורים אינו מופנה רק כלפי התנהלותה של המנהלת, אלא נוגע בראש ובראשונה למיקומו הבעייתי של מוסד הלימודים. בית הספר שוכן במרחק נגיעה מתעלת גוואנוס – אחד מאתרי הזיהום המוכרים והחמורים ביותר בארצות הברית. התעלה, ששימשה במשך עשרות שנים כאתר הזרמה פסולת תעשייתית, כימיקלים קשים וביוב עירוני, הוכרזה כבר בעבר על ידי הממשל הפדרלי כאתר המצריך פעולות טיהור דחופות בהיקף נרחב. הזיהום המחלחל בקרקע האזור נוטה לייצר אדים רעילים וגזים מסרטנים המפעפעים כלפי מעלה דרך היסודות ומגיעים אל תוך חללי המבנים הסמוכים – ובהם כיתות הגן של בית הספר.

הורים רבים מביעים יאוש עמוק מהמצב וטוענים כי איבדו כליל את האמון במערכת. חלקם מספרים על התלבטויות קשות וייסורי מצפון שמלווים אותם ביומיום, כאשר מחד הם אוהבים את צוות המורים ואת הקהילה החמה של בית הספר, אך מאידך אינם מסוגלים להמשיך וסכן את בריאות ילדיהם הרכים. "אם הילד שלי חלילה יחלה בעתיד כתוצאה מהאדים הרעילים הללו, איך נוכל להסתכל לו בעיניים ולדעת שהתעלמנו מהאינסטינקט הבסיסי ביותר שלנו להגן עליו?", שיתפה בצער אחת האימהות, שהחליטה להוציא את בנה ממסגרת הלימודים לקראת השנה הקרובה.

בנוסף, הורים מוחים על כך שגם הטענות על תקינות האוויר מבוססות על בדיקות נקודתיות בלבד ולא על מנגנון ניטור קבוע ושקוף. לטענת מומחים המלווים את נאבק ההורים, כל עוד לא יבוצע פינוי יסודי ומקיף של כל שכבות האדמה המזוהמות השוכנות ישירות תחת יסודות המבנה, שום מערכת אוורור או מסנן אוויר זמני לא יוכלו להבטיח מענה הרמטי ובטיחות מלאה עבור התלמידים. בינתיים, עם התקרבות פתיחת שנת הלימודים, המתיחות בקהילה הגיעה לשיא, כאשר רבים מזהירים כי אם לא ינקטו צעדים דרסטיים, בית הספר עלול למצוא את עצמו מול כיתות ריקות לחלוטין.