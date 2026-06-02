השירות החשאי של ארצות הברית פתח בחקירה פדרלית רשמית בעקבות סרטון וידאו שהופץ ברשתות החברתיות והפך לוויראלי, שבו נראית אחות רפואית ממדינת מישיגן כשהיא משמיעה איומים מפורשים ברצח נגד הנשיא דונלד טראמפ.

בסרטון, ששותף בתחילה על ידי רשת החדשות "Right Angle News Network", נראית האישה, כשהיא מתבטאת בצורה קיצונית ואף מצהירה על כוונתה לנסוע באופן מיידי לבירה וושינגטון די.סי. כדי לבצע את זממה.

היא ציינה כי ברצונה לקחת סכין ולשסף את גרונו של הנשיא, תוך שהיא משתמשת בביטויים קשים ומביעה שנאה עמוקה ויוצאת דופן כלפיו, ואף הודתה כי למרות המקצוע הטיפולי שבו היא עוסקת המנוגד לחלוטין לאקט של אלימות, היא חשה דחף עז לראות במותו.

לפי הדיווח בניו יורק פוסט, בעקבות פרסום הסרטון והסערה הציבורית שהתעוררה, מיהרו כלי התקשורת בארצות הברית לבדוק את הרקע של החשודה באיומים. מבדיקה בחשבון הלינקדאין שלה עלה כי היא עבדה כאחות במרכז הרפואי של אוניברסיטת מישיגן במשך תקופה ארוכה מאוד, החל מחודש מרץ בשנת 2000.

עם זאת, הנהלת המרכז הרפואי מיהרה להבהיר כי היא אינה מועסקת במוסד כבר משנת 2023. מרי מאסון, מנהלת יחסי הציבור הבכירה של המרכז הרפואי במישיגן, מסרה בתגובה רשמית כי המוסד הרפואי מתנער ממעשיה ומשתף פעולה באופן מלא עם גורמי אכיפת החוק הפדרליים במטרה לספק כל מידע שיכול לסייע ולקדם את החקירה הרגישה נגדה.

במקביל, לפי הדיווח, מפקח התקשורת של השירות החשאי הבהיר כי הארגון עוקב באופן רציף אחר כל זרמי המידע ברשתות כחלק ממשימת המודיעין וההגנה שלו, וכי כל דבר שעלול להתפרש כאיום על הנשיא או על כל אישיות מאובטחת אחרת נלקח ברצינות רבה ביותר ונחקר לעומק, אם כי מפאת רגישות הנושא לא ניתן לאשר פרטים ספציפיים מתוך תיק החקירה.

הסרטון עורר גל של תגובות זועמות ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר), כאשר גולשים רבים דרשו לעצור את האחות לאלתר, להעמיד אותה לדין ולשלול ממנה לצמיתות את הרישיון לעסוק ברפואה. חלק מהמגיבים הביעו זעזוע עמוק מכך שאדם שמחזיק ברמות כאלה של שנאה ואגרסיביות מורשה להעניק טיפול רפואי לחולים או לקשישים בביתם.