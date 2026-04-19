הסוף לסוללות המתלקחות | המטען הסיני ש"קופץ" לבד מהסמארטפון 

חברת Kuwajia הסינית הציגה מטען חכם ופורץ דרך שנפלט פיזית מהסמארטפון ברגע שהסוללה מגיעה לקיבולת מלאה של 100% | הפיתוח משלב בינה מלאכותית ומנגנון קפיצי שנועדו למנוע טעינת יתר, לשמור על אורך חיי הסוללה ולמנוע התחממות מיותרת של המכשיר (חדשות בעולם)

המטען הסיני ש"קופץ"
המטען הסיני ש"קופץ" | צילום: צילום: יצרן
המטען הסיני ש"קופץ" (צילום: יצרן)

משתמשים רבים חוששים מההשפעה השלילית של טעינת יתר על בריאות הסוללה של הסמארטפון שלהם. בעוד שחברות רבות מציעות פתרונות תוכנה להגבלת הטעינה, חברת הטכנולוגיה הסינית Kuwajia לקחה את זה צעד אחד קדימה עם פתרון חומרה יצירתי במיוחד: מטען חכם שפשוט "בורח" מהפורט ברגע שהעבודה הסתיימה.

המטען מצויד בבינה מלאכותית (AI) המנטרת באופן רציף את רמות המתח והזרם. ברגע שחיישני המטען מזהים שהסוללה הגיעה לקיבולת מלאה של 100%, מופעל בתוך האדפטור מנגנון המשלב אלקטרומגנט וקפיץ דרוך. בתוך שנייה אחת, המנגנון דוחף בעדינות את המטען החוצה מפתח הטעינה של הטלפון, ובכך מפסיק את החיבור הפיזי לחלוטין.

כיום, רוב הסמארטפונים משתמשים בתוכנות שמעכבות טעינה ב-80% או 85%, אך המכשיר עדיין נשאר מחובר לחשמל, מה שגורם לחימום הסוללה ולתהליך שנקרא "טעינת טפטוף". המטען של Kuwajia מונע את התחממות המכשיר לחלוטין באמצעות ניתוק פיזי, ובכך מבטיח שבריאות הסוללה תישמר לאורך זמן רב יותר.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

