הסוף לסוללות המתלקחות | המטען הסיני ש"קופץ" לבד מהסמארטפון 

משתמשים רבים חוששים מההשפעה השלילית של טעינת יתר על בריאות הסוללה של הסמארטפון שלהם. בעוד שחברות רבות מציעות פתרונות תוכנה להגבלת הטעינה, חברת הטכנולוגיה הסינית Kuwajia לקחה את זה צעד אחד קדימה עם פתרון חומרה יצירתי במיוחד: מטען חכם שפשוט "בורח" מהפורט ברגע שהעבודה הסתיימה.

המטען מצויד בבינה מלאכותית (AI) המנטרת באופן רציף את רמות המתח והזרם. ברגע שחיישני המטען מזהים שהסוללה הגיעה לקיבולת מלאה של 100%, מופעל בתוך האדפטור מנגנון המשלב אלקטרומגנט וקפיץ דרוך. בתוך שנייה אחת, המנגנון דוחף בעדינות את המטען החוצה מפתח הטעינה של הטלפון, ובכך מפסיק את החיבור הפיזי לחלוטין.

כיום, רוב הסמארטפונים משתמשים בתוכנות שמעכבות טעינה ב-80% או 85%, אך המכשיר עדיין נשאר מחובר לחשמל, מה שגורם לחימום הסוללה ולתהליך שנקרא "טעינת טפטוף". המטען של Kuwajia מונע את התחממות המכשיר לחלוטין באמצעות ניתוק פיזי, ובכך מבטיח שבריאות הסוללה תישמר לאורך זמן רב יותר.