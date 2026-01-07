לפעמים נראה לנו שכל החדשות בעולם הן רעות או קשות, מלאות אגו ותככים, אבל יש גם טרנדים עולמיים טובים. אחד המהפכים המרגשים ביותר שמתרחשים כיום מול עינינו הוא הגל הגלובלי להגנה על ילדים ובני נוער ברשת, שמטרתו להשיב להם את הילדות ולהגן על בריאותם הנפשית והפיזית.

החלוצה בשינוי המבורך הזה היא אוסטרליה, שהטילה איסור פורץ דרך על שימוש ברשתות חברתיות לילדים מתחת לגיל 16, תוך קביעת קנסות כבדים לפלטפורמות שלא יעמדו בחוק. המהלך האוסטרלי יצר מומנטום עולמי, וכעת מדינות נוספות פועלות בנחישות דומה.

פולין הודיעה על כוונתה להציג השנה אמצעים לחסימת גישה לרשתות חברתיות מתחת לגיל 16, מתוך שאיפה להטמיע כלים טכנולוגיים לאימות גיל עד שנת 2026. במקביל, טורקיה מגבשת הצעת חוק שתאסור על פתיחת חשבונות מתחת לגיל 15, מתוך תפיסה כי "אין לאפשר לפלטפורמות להתייחס לילדים כאל מוצרים מסחריים".

גם בזירה האירופית נרשמת התעוררות מעודדת. הפרלמנט האירופי תומך בקביעת גיל מינימום אחיד של 16 לגישה לרשתות חברתיות ולכלי בינה מלאכותית, תוך מתן אפשרות לגישה מגיל 13 בליווי הסכמת הורים. חברי הפרלמנט הביעו דאגה עמוקה מכך שאחד מכל ארבעה קטינים מפגין שימוש "בעייתי" או "לא תקין" בסמארטפונים, דפוס המזכיר התמכרות.

המדינות והגופים שמובילים את השינוי: צרפת: מקדמת חקיקה לאיסור רשתות חברתיות מתחת לגיל 15 החל מספטמבר 2026. מלזיה: בוחנת פתרונות טכנולוגיים לאימות גיל עם רף מינימלי של 16 שנים. דנמרק ואירלנד: הודיעו גם הן על תוכניות להגבלת גיל, כשדנמרק שואפת להטיל איסור עד אמצע 2026.

הפרלמנט האירופי אף קורא לאסור פרקטיקות ממכרות כמו "גלילה אינסופית" (infinite scrolling) ושימוש באלגוריתמים מבוססי מעורבות עבור קטינים. כפי שסיכמה זאת חברת הפרלמנט כריסטל שלדמוז: "אנחנו סוף סוף מותחים קו. אנחנו אומרים בבירור לפלטפורמות: השירותים שלכם לא תוכננו עבור ילדים, והניסוי מסתיים כאן".