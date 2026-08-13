סימן רע: התמונות המדהימות מליקוי החמה באירופה

התמונות המדהימות מליקוי החמה באירופה ( צילום: מסך )

אתמול, רביעי (12 באוגוסט) התרחשה מעל אירופה תופעה אסטרונומית נדירה שהפכה את שעות הערב למראה בלתי נשכח. ליקוי חמה מלא חצה חלקים מצפון האוקיינוס האטלנטי, איסלנד וספרד, בעוד שבמדינות רבות נוספות באירופה ניתן היה לראות ליקוי חלקי. היום כבר מציפות את הרשת תמונות מרהיבות של התופעה, שצולמו על ידי צלמים, תיירים ותושבים מקומיים.

הליקוי החל את דרכו באזור הארקטי הרוסי, המשיך לעבר גרינלנד ואיסלנד ומשם נע לכיוון חצי האי האיברי. בספרד עבר מסלול הליקוי המלא מצפון־מערב המדינה לכיוון הים התיכון, והעניק למיליוני צופים הזדמנות נדירה לראות את הירח מסתיר לחלוטין את פני השמש. הרגע הדרמטי ביותר הגיע כאשר הירח כיסה את השמש כמעט לחלוטין. בתוך זמן קצר השתנתה התאורה, הטמפרטורה ירדה והאור הטבעי נעלם, כאשר סביב הירח נותרה גלויה עטרת השמש, אותה הילה עדינה וזוהרת שמקיפה את השמש וניתן לראותה בבירור רק בזמן ליקוי חמה מלא.

התמונות המדהימות מליקוי החמה באירופה - צילום: רשתות חברתיות התמונות המדהימות מליקוי החמה באירופה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:09

בספרד הורגשה התופעה בעוצמה מיוחדת. הרשויות והתקשורת המקומית נערכו מראש לאירוע, ואנשים רבים הגיעו לנקודות תצפית, חופים, גבעות ואתרים היסטוריים כשהם מצוידים במשקפי צפייה מיוחדים. תצלומים מסן סבסטיאן, בורגוס, לה ריוחה ואזורים נוספים תיעדו את הירח כשהוא מכסה את השמש ואת הרגע שבו האור שב בהדרגה.

גם במדינות שבהן הליקוי לא היה מלא נרשמו מראות יוצאי דופן. בצרפת, גרמניה, שווייץ וצ'כיה צפו תושבים בשמש כשהיא מוסתרת בחלקה, ורבים תיעדו את המראה באמצעות מצלמות וטלפונים. בפריז, למשל, ניתן היה לראות את הליקוי החלקי מעל שער הניצחון.

התמונות המדהימות מליקוי החמה באירופה - צילום: רשתות חברתיות התמונות המדהימות מליקוי החמה באירופה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:24

האירוע היה מיוחד במיוחד עבור אירופה משום שזהו ליקוי החמה המלא הראשון שניתן היה לראות מחלקי אירופה היבשתית מאז 2006.

אחד הדברים שהפכו את הליקוי למרשים כל כך היה מיקומה של השמש בשמיים בספרד. היא הייתה נמוכה יחסית סמוך לאופק, ולכן התמונות שילבו את דיסקת השמש המחשיכה עם נופים, מבנים ואתרים היסטוריים. כך התקבלו תצלומים שבהם הירח השחור נראה מול שמיים שהפכו לפתע לחשוכים, כאשר סביבו בוהקת עטרת השמש.

התמונות המדהימות מליקוי החמה באירופה - צילום: רשתות חברתיות התמונות המדהימות מליקוי החמה באירופה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:18

גם ברשתות החברתיות החלו להצטבר במהירות תיעודים של צופים. משתמשים מספרד וממדינות נוספות שיתפו תמונות שצילמו בעצמם, וחלקם תיארו את הרגע שבו הסביבה החשיכה ואת השינוי המפתיע באווירה בזמן הליקוי. וגם גולשים שכבר משעות המקודמות לא יכלו להתמין יותר ויצרו ליקוי מלאכותי.

ליקוי שמש מלאכותי. - צילום: רשתות חברתיות ליקוי שמש מלאכותי. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:19

בסופו של דבר, בתוך דקות ספורות חזרה השמש להאיר את השמיים. אבל התמונות שנשארו מהאירוע הפכו את ליקוי החמה של 2026 לאחד המראות האסטרונומיים המרשימים שנראו באירופה בשנים האחרונות.