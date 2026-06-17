בקרוב בישראל? דרום קוריאה יצאה בצעד נועז אל מול הגבול המסוכן

דרום קוריאה הודיעה על הזזת "קו הבקרה האזרחי" הפועל במקביל לגבול עם קוריאה הצפונית, במהלך שנועד לצמצם את השטח שבו חלה הגבלת גישה על אזרחים ולהקל על חיי התושבים באזור.

הקו ממוקם כיום במרחק של עד 10 קילומטרים מדרום לקו התיחום הצבאי שנקבע בתום מלחמת קוריאה בשנים 1950–1953, וכל כניסה לשטח שביניהם מחייבת אישור מהצבא.

שר ההגנה אהן גיו-בק אמר כי הקו יוזז בממוצע בכ-6 קילומטרים לכיוון הגבול, בעקבות שנים של בקשות מצד התושבים ובזכות "שיפור במוכנות הביטחונית של המדינה".

לפי דיווחים בתקשורת המקומית, כ-20 אלף בני אדם מתגוררים כיום באזור המוגבל, בעוד אחרים נכנסים אליו לצורכי חקלאות ועבודה לאחר קבלת אישורים מיוחדים. במשרד ההגנה הודיעו גם על הקלות נוספות באזורי הגבול, ובהן צמצום דרישות הדיווח להפעלת רחפנים לצורכי חקלאות.

המהלך הוא חלק משורת צעדים שנוקטת הממשלה הליברלית של הנשיא לי ג'ה-מיונג במטרה להפחית את המתיחות מול קוריאה הצפונית, אף שפיוֹנגיאנג ממשיכה לנקוט קו עוין כלפי שכנתה מדרום.