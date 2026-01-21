לילה ב-400 אלף דולר: המלון הראשון על הירח נפתח להזמנות 

דף הבית של החברה ( צילום: יצרן )

בזמן שתושבי כדור הארץ נאבקים ביוקר המחיה ובשגרה המתישה, יש מי שכבר מתכנן את ה"צ'ק-אין" הבא שלו במרחק 384,400 קילומטרים מכאן, בנוף שאיש עוד לא זכה לראות מהחלון. סטארט-אפ נועז מקליפורניה בשם GRU Space הופך בימים אלו את המדע הבדיוני למציאות מוחשית, כשהוא פותח רשימת הזמנות למלון הקבוע הראשון שיוקם על פני הירח.

המיזם, שמאחוריו עומד המהנדס הצעיר סקיילר צ'אן בן ה-21, כבר הצליח לסחוף משקיעים המקושרים לענקיות טכנולוגיה כמו SpaceX ו-Nvidia, כשהוא מציע לעשירים ביותר להבטיח לעצמם פיסת היסטוריה. המחיר למקדמה בלבד נע בין מאות דולרים למיליון דולר עבור החבילות היוקרתיות, מה שמבהיר כי למרות הריחוק הפיזי, מדובר בעסק כלכלי רציני לכל דבר ועניין. החוויה הזו מיועדת למי שמיצה את אתרי הנופש היוקרתיים ביותר על הגלובוס ומוכן להיפרד מכ-410,000 דולר ללילה בודד, כשהעלות הכוללת של המסע עשויה לחצות את רף 10 מיליוני הדולרים.

תוך המלון ( צילום: אתר החברה )

כדי להתגבר על האתגר הלוגיסטי המורכב של בנייה בחלל, החברה תשתמש ברובוטים ובמערכת טכנולוגית מהפכנית שתהפוך את אדמת הירח עצמה לחומרי בניין, במקום לשנע טונות של ציוד מכדור הארץ. התכנית השאפתנית קובעת כי עבודות הבנייה יחלו כבר בשנת 2029, כאשר הדלתות צפויות להיפתח לאורחים הראשונים ב-2032.

בעוד שהטכנולוגיה הזו מסמנת את הדרך להתיישבות עתידית על מאדים, כרגע מדובר בשיא החדש של הסטטוס והמותרות הזדמנות נדירה לארוז מזוודה קלה במיוחד ולצאת לחופשה שהיא באמת מחוץ לעולם הזה.

אחת השאלות המסקרנות ביותר שנותרה פתוחה היא מי הם אותם אנשים שכבר הבטיחו לעצמם מקום בהיסטוריה. בעוד שהחברה מצהירה בגאווה כי "חדרים במלון הירח כבר מוזמנים במיליונים", היא בוחרת לשמור על עמימות מוחלטת ולא לחשוף את המספר המדויק של המאושרים שביצעו את הרישום