כיכר השבת
תקפצו לסופ"ש?

לילה ב-400 אלף דולר: המלון הראשון על הירח נפתח להזמנות 

בזמן שהעולם נאבק ביוקר המחיה, סטארט-אפ נועז מקליפורניה כבר מוכר חדרים עם נוף לכדור הארץ במחיר אסטרונומי ששמור לאחוזון העליון | הכירו את הפרויקט שמגייס מיליונים מהשמות הגדולים בטכנולוגיה כדי להפוך את הירח ליעד הנופש הבא של האנושות עד שנת 2032 (חדשות בעולם)

1תגובות
דף הבית של החברה (צילום: יצרן)

בזמן שתושבי כדור הארץ נאבקים ביוקר המחיה ובשגרה המתישה, יש מי שכבר מתכנן את ה"צ'ק-אין" הבא שלו במרחק 384,400 קילומטרים מכאן, בנוף שאיש עוד לא זכה לראות מהחלון. סטארט-אפ נועז מקליפורניה בשם GRU Space הופך בימים אלו את המדע הבדיוני למציאות מוחשית, כשהוא פותח רשימת הזמנות למלון הקבוע הראשון שיוקם על פני הירח.

המיזם, שמאחוריו עומד המהנדס הצעיר סקיילר צ'אן בן ה-21, כבר הצליח לסחוף משקיעים המקושרים לענקיות טכנולוגיה כמו SpaceX ו-Nvidia, כשהוא מציע לעשירים ביותר להבטיח לעצמם פיסת היסטוריה.

המחיר למקדמה בלבד נע בין מאות דולרים למיליון דולר עבור החבילות היוקרתיות, מה שמבהיר כי למרות הריחוק הפיזי, מדובר בעסק כלכלי רציני לכל דבר ועניין.

החוויה הזו מיועדת למי שמיצה את אתרי הנופש היוקרתיים ביותר על הגלובוס ומוכן להיפרד מכ-410,000 דולר ללילה בודד, כשהעלות הכוללת של המסע עשויה לחצות את רף 10 מיליוני הדולרים.

תוך המלון (צילום: אתר החברה)

כדי להתגבר על האתגר הלוגיסטי המורכב של בנייה בחלל, החברה תשתמש ברובוטים ובמערכת טכנולוגית מהפכנית שתהפוך את אדמת הירח עצמה לחומרי בניין, במקום לשנע טונות של ציוד מכדור הארץ. התכנית השאפתנית קובעת כי עבודות הבנייה יחלו כבר בשנת 2029, כאשר הדלתות צפויות להיפתח לאורחים הראשונים ב-2032.

בעוד שהטכנולוגיה הזו מסמנת את הדרך להתיישבות עתידית על מאדים, כרגע מדובר בשיא החדש של הסטטוס והמותרות הזדמנות נדירה לארוז מזוודה קלה במיוחד ולצאת לחופשה שהיא באמת מחוץ לעולם הזה.

אחת השאלות המסקרנות ביותר שנותרה פתוחה היא מי הם אותם אנשים שכבר הבטיחו לעצמם מקום בהיסטוריה. בעוד שהחברה מצהירה בגאווה כי "חדרים במלון הירח כבר מוזמנים במיליונים", היא בוחרת לשמור על עמימות מוחלטת ולא לחשוף את המספר המדויק של המאושרים שביצעו את הרישום

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
וילכו אחרי ההבל ויהבלו מלמד שניהיו אהבלים שהראש דפוק כל הגוף סובל
היהודי החושב

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר