ספייסX חושפת: טיסה פרטית למאדים יוצאת לדרך

צ'ון וואנג והצוות שיטוס עימו ( צילום: Chun Wang/X )

ספייסX הודיעה השבוע על אחת התוכניות השאפתניות ביותר בתולדות טיסות החלל הפרטיות: משימת טיסה מאוישת סביב מאדים, שתתבצע באמצעות חללית ה-Starship ותובל על ידי המשקיע והיזם צ'ון וואנג. אם תצא לפועל, תהיה זו הפעם הראשונה שבה צוות פרטי יגיע למרחק כה גדול מכדור הארץ - מסע שצפוי להימשך כשנתיים.

ההכרזה נמסרה במהלך שידור חי של ניסיון השיגור של Starship ממתקן Starbase שבטקסס. במהלך השידור הוצג וואנג כמפקד המשימה העתידית, והוא עצמו אישר כי מדובר במשימת דילוג (flyby) סביב מאדים - ולא נחיתה. לדבריו, מדובר בצעד ראשון הכרחי בדרך ליעדים שאפתניים יותר: “לפני שמדברים על בניית ערים על מאדים, צריך להתחיל ממשהו. טיסה סביב הכוכב תדליק את הדמיון ותיצור תנופה”. וואנג, אזרח מלטה יליד סין וממייסדי בריכת הכרייה F2Pool, אינו זר לעולם החלל. בשנת 2025 פיקד על משימת Fram2, שבמהלכה שוגרה קפסולת Dragon עם צוות פרטי למסלול קוטבי סביב כדור הארץ - משימה שנמשכה כשלושה וחצי ימים. הונו האישי הוערך אשתקד בכ-300 מיליון דולר.

צ'ון וואנג ( צילום: Chun Wang/X )

עוד לפני המסע למאדים, צפוי וואנג להשתתף במשימה נוספת: טיסה סביב הירח יחד עם דניס טיטו ורעייתו אקיקו. המשימה, שתימשך כשבוע, תקרב את החללית למרחק של כ-200 קילומטרים מפני הירח ותשמש כשלב ניסוי קריטי לפיתוח יכולות שהייה ממושכת בחלל.

עם זאת, מאחורי ההכרזות המרשימות מסתתרת מציאות טכנולוגית שעדיין רחוקה מלהיות מושלמת. מערכת ה-Starship נמצאת בשלבי ניסוי מתקדמים, אך טרם השלימה הקפה מלאה של כדור הארץ. גם יוזמות פרטיות קודמות בתחום חוו עיכובים - כך למשל, המיליארדר היפני יוסאקו מאזאווה ביטל ב-2024 את משימת הירח שתכנן עם ספייסX, בין היתר בשל אי-ודאות סביב לוחות הזמנים.

למרות האתגרים, וואנג משדר אופטימיות ואף קלילות מסוימת ביחס למשימה הארוכה. “אני מסוגל לבהות במפת הטיסה במשך כל זמן הטיסה,” אמר, “אז אני חושב שאיהנה מהמסע”.

האם מדובר בצעד ראשון לעידן חדש של טיסות חלל פרטיות למרחקים בין-כוכביים, או בחזון שאפתני שיידחה שוב? התשובה, כמו תמיד בתחום החלל, תלויה בשילוב שבין טכנולוגיה, זמן ונחישות.