לפחות 11 הרוגים בשריפה הקטלנית בספרד - אלפים פונו מבתיהם

טרגדיה קשה פקדה הלילה (בין חמישי לשישי) את דרום-מזרח ספרד, כאשר שריפת יער גדולה שפרצה באזור לוס גאיירדוס שבמחוז אלמריה גבתה את חייהם של לפחות 11 בני אדם. הרשויות המקומיות מסרו כי שישה נפגעים נוספים אושפזו, כאלף תושבים פונו מבתיהם, וכ-150 כבאים ממשיכים להיאבק בלהבות בסיוע כוחות נוספים. עוד דווח כי 19 בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים.

שירותי החירום במדינה דיווחו כי כמה מההרוגים נמצאו בתוך כלי רכב שעלו באש לאחר שנלכדו בנתיבי המילוט. בין הפצועים אדם שסבל משאיפת עשן ופונה לבית חולים, ואדם נוסף שנכווה. ארבעה נפגעים נוספים טופלו במקום בשל כוויות קלות ובעיות נשימה שנגרמו מהעשן הכבד.

הרשויות טרם קבעו מה גרם לשריפה. עם זאת, עדי ראייה סיפרו כי האש פרצה לאחר שקו מתח קרס, ומשם התפשטה במהירות לעבר אזור מיוער סמוך. בעקבות השריפה נסגרו כבישים באזור, ויחידת החירום הצבאית של ספרד (UME), המופעלת באסונות גדולים, הוזעקה להשתתף במאמצי הכיבוי.

שר הנשיאות, הבריאות והחירום של מחוז אנדלוסיה, אנטוניו סאנז, הגדיר את האירוע כ"שריפה ההרסנית ביותר שידעה עד כה אנדלוסיה", ואמר כי מדובר ב"טרגדיה חסרת תקדים". סאנז הוסיף כי ארבעה מההרוגים נמצאו בתוך מכונית שנלכדה בלהבות, וכי "כל הסימנים מצביעים על כך שמדובר באזרחים בריטים", כך דיווח ה"דיילי מייל".

לדבריו, שבעה קורבנות נוספים נספו לאחר שנטשו את כלי הרכב שלהם וניסו להימלט רגלית מהאש. הוא טען כי הם בחרו בנתיב חלופי במקום במסלול הפינוי שעליו הורו כוחות החירום - החלטה שהפכה, לדבריו, ל"מלכודת מוות". בהמשך אמר סאנז כי ייתכן שגם בין שבעת ההרוגים שנמצאו רגלית יש אזרחים בריטים ובלגים, אך זהותם טרם אומתה רשמית.

במקביל הודיע המשמר האזרחי בספרד כי פתח מרכז מיוחד לקבלת דיווחים על נעדרים, וקרא לבני משפחותיהם למסור דגימות DNA כדי לזרז את הליך זיהוי ההרוגים.

הטרגדיה הקשה ביותר מזה עשרות שנים

מספר ההרוגים הגבוה הופך את האירוע לשריפת היער הקטלנית ביותר בספרד מאז שנת 2005, אז נהרגו 11 כבאים בשריפה שפרצה במחוז גוודלחרה שבמרכז המדינה. אותה שריפה שנגרמה בעקבות מנגל, כילתה עשרות אלפי דונמים של יערות ונחשבת לאחת מטרגדיות שריפות היער הקשות בתולדות המדינה. האסון ההוא גם הוביל לשינויים משמעותיים במערכי מניעת שריפות היער ובמערכות החירום והתגובה של ספרד.

בסוכנות הידיעות רויטרס דיווחו כי ראש ממשלת מחוז אנדלוסיה, חואנמה מורנו, כתב ברשת X לאחר שהתברר כי שישה בני אדם נהרגו: "ליבנו כבד ואנו הרוסים מצער". קודם לכן כתב: "תנחומינו העמוקים למשפחות ששת ההרוגים בשריפה בלוס גאיירדוס".

גל החום באירופה ממשיך לגבות קורבנות

השריפה הקטלנית בספרד מצטרפת לשרשרת אירועים קשים שפוקדים את אירופה בעקבות גל החום הקיצוני. כפי שדיווחנו קודם לכן, גרמניה רשמה עד כה השנה כ-5,120 מקרי מוות הקשורים לחום קיצוני, כאשר מרבית מקרי המוות התרחשו בסוף יוני.

שירות שינויי האקלים קופרניקוס של האיחוד האירופי דיווח כי מערב אירופה חוותה את חודש יוני החם ביותר שנמדד אי פעם. במהלך גל החום שפקד את אירופה בין 20 ל-28 ביוני דווח על יותר מ-4,700 מקרי מוות עודפים בצרפת, בלגיה, ספרד והולנד.