שריפת הענק בספרד ( צילום: רשתות חברתיות )

אחת משריפות הענק הקטלניות ביותר בתולדות ספרד משתוללת כעת בדרום המדינה, באזור העיירה לוס גייארדוס שליד אלמריה. נכון ליום שישי, 10 ביולי 2026, הרשויות אישרו כי לפחות 12 בני אדם קיפחו את חייהם, שמונה נפצעו, ו-23 אנשים נוספים מוגדרים כנעדרים.

חלק ניכר מהקורבנות הם אזרחים זרים שהגיעו לאזור לחופשה. נשיא האזור, חואנמה מורנו, ציין כי תהליך הזיהוי נמשך, אך פרטים מזעזעים כבר מתחילים לצוף: חלק מההרוגים נמצאו בתוך כלי רכב שרופים בניסיון נואש להימלט מהלהבות.

שריפת הענק בספרד - צילום: רשתות חברתיות שריפת הענק בספרד | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:26

שר הבריאות האזורי ציין כי ארבעה מהקורבנות הם ככל הנראה ממוצא בריטי, מאחר שנמצאו ברכב עם הגה בצד ימין. משאלה אחרונה: טראמפ חשף מה ביקש ממנו גרהאם שעות לפני פטירתו אריה רוזן | 12.07.26 למרות הנחיות הפינוי המסודרות, חלק מהתושבים והתיירים החליטו לנסות ולמצוא נתיבי מילוט עצמאיים. חלקם נלכדו בתוך "ערוץ נהר יבש" שהפך למלכודת אש קטלנית ללא מוצא. הרשויות הדגישו כי הדרך הבטוחה היחידה הייתה להישמע להוראות הסגר והפינוי למרכזים המוגנים, דוגמת תיאטראות ומרכזי ספורט שאירחו מעל ל-120 מפונים.

שריפת הענק בספרד - צילום: רשתות חברתיות שריפת הענק בספרד | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:35

השריפה התפשטה במהירות אימתנית עקב רוחות עזות, כשהיא מכסה טווח של 15 קילומטרים בשעתיים בלבד. עד כה, האש כילתה קרוב ל-7,900 דונם של חורש טבעי ושטחים חקלאיים, ואף הגיעה לכביש המהיר, מה שהפך את המצב למסוכן עוד יותר עבור עוברי אורח.

בעוד שסיבת הדליקה המדויקת עדיין נמצאת תחת חקירה, הערכות ראשוניות מצביעות על קו חשמל שנפל כגורם האפשרי לפריצת האש. האסון מתרחש על רקע גל חום קיצוני הפוקד את אירופה, כאשר הטמפרטורות בדרום ספרד נשקו ל-41 מעלות צלזיוס.

שריפת הענק בספרד - צילום: רשתות חברתיות שריפת הענק בספרד | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:18

מאות כבאים, אנשי יחידות החירום ו-220 חיילים מיחידת החירום הצבאית פועלים בשטח בניסיון להשתלט על הלהבות באזור הצמחייה הסבוכה. משפחת המלוכה הספרדית הביעה את תנחומיה העמוקים; המלך פליפה ביקש דקת דומייה במהלך טקס צבאי בו השתתפה בתו, הנסיכה לאונור, והמשפחה פרסמה הודעה רשמית המביעה תמיכה בכוחות ההצלה הפועלים במסירות בתנאים הקשים.