שחיה הביתה - הנהר בברן

בצהרי קיץ חמים בברן, בירת שוויץ, מתרחש מחזה יוצא דופן: עובדי משרד, סטודנטים ומקומיים מתאספים על גדות נהר הארה. במקום תיקי עסקים, הם אוחזים בתיקים צבעוניים ואטומים למים, פושטים את בגדי העבודה, ופשוט נסחפים עם הזרם המהיר במורד הנהר עד לבית.

התופעה הזו, שהפכה לוויראלית, הפכה למעין מסורת בתרבות המקומית של ברן. המקומיים בחרו דרך להתקרר במי הקרחונים הצלולים בלב העיר המודרנית. השמועות המקומיות מספרות שניתן לראות בגדי ים תלויים לייבוש על גדר בניין הפרלמנט השוויצרי המקומי באופן קבוע.

אזרחים בשוויץ חוזרים הביתה אחרי יום עובדה - צילום: רשתות חברתיות אזרחים בשוויץ חוזרים הביתה אחרי יום עובדה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20

אזרחים חוזרים מהעובדה בשוויץ - צילום: רשתות חברתיות אזרחים חוזרים מהעובדה בשוויץ | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13

למרות הפסטורליות, הנהר דורש כבוד רב. המים הם מי קרחונים קרירים והזרם עלול להיות חזק ומסוכן. העירייה מציבה נקודות כניסה ויציאה מסומנות וממליצה על השחייה לשחיינים מנוסים בלבד.