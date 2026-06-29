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הסוד של ברן: למה מאות עובדים משליכים את החליפות לנהר בכל צהריים?

כמה הייתם מוכנים לשלם על עבודה בה יוצאים מהמשרד, אורזים את החליפה לתוך תיק אטום ופשוט קופצים לנהר צלול שיחזיר אתכם הביתה - בבירת שוויץ זה כבר מזמן נכנס ללו"ז (חדשות בעולם)

שחיה הביתה - הנהר בברן

בצהרי קיץ חמים בברן, בירת שוויץ, מתרחש מחזה יוצא דופן: עובדי משרד, סטודנטים ומקומיים מתאספים על גדות נהר הארה. במקום תיקי עסקים, הם אוחזים בתיקים צבעוניים ואטומים למים, פושטים את בגדי העבודה, ופשוט נסחפים עם הזרם המהיר במורד הנהר עד לבית.

התופעה הזו, שהפכה לוויראלית, הפכה למעין מסורת בתרבות המקומית של ברן. המקומיים בחרו דרך להתקרר במי הקרחונים הצלולים בלב העיר המודרנית. השמועות המקומיות מספרות שניתן לראות בגדי ים תלויים לייבוש על גדר בניין הפרלמנט השוויצרי המקומי באופן קבוע.

אזרחים בשוויץ חוזרים הביתה אחרי יום עובדה
אזרחים בשוויץ חוזרים הביתה אחרי יום עובדה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

כדי להפוך את השחייה לדרך תחבורה פרקטית, נוצר אביזר "חובה": ה-Wickelfisch זהו תיק אטום למים שבו שומרים את הבגדים, הטלפון והמפתחות, והוא משמש גם כמצוף בזמן השחייה.

למרות שהסרטונים מראים המונים צפים הביתה, המציאות מורכבת יותר. עבור רוב תושבי ברן מדובר בעיקר בפעילות פנאי אהובה לרענון אחרי יום עבודה, אך עבור חלק מהתושבים המתגוררים קרוב לגדות הנהר, מדובר בשילוב מושלם בין פרקטיקה להנאה שבאמת מקצר את הדרך הביתה.

אזרחים חוזרים מהעובדה בשוויץ
אזרחים חוזרים מהעובדה בשוויץ| צילום: צילום: רשתות חברתיות

למרות הפסטורליות, הנהר דורש כבוד רב. המים הם מי קרחונים קרירים והזרם עלול להיות חזק ומסוכן. העירייה מציבה נקודות כניסה ויציאה מסומנות וממליצה על השחייה לשחיינים מנוסים בלבד.

עבודהאירופהשוויץנהרשחיה
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