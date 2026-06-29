בצהרי קיץ חמים בברן, בירת שוויץ, מתרחש מחזה יוצא דופן: עובדי משרד, סטודנטים ומקומיים מתאספים על גדות נהר הארה. במקום תיקי עסקים, הם אוחזים בתיקים צבעוניים ואטומים למים, פושטים את בגדי העבודה, ופשוט נסחפים עם הזרם המהיר במורד הנהר עד לבית.
התופעה הזו, שהפכה לוויראלית, הפכה למעין מסורת בתרבות המקומית של ברן. המקומיים בחרו דרך להתקרר במי הקרחונים הצלולים בלב העיר המודרנית. השמועות המקומיות מספרות שניתן לראות בגדי ים תלויים לייבוש על גדר בניין הפרלמנט השוויצרי המקומי באופן קבוע.
כדי להפוך את השחייה לדרך תחבורה פרקטית, נוצר אביזר "חובה": ה-Wickelfisch זהו תיק אטום למים שבו שומרים את הבגדים, הטלפון והמפתחות, והוא משמש גם כמצוף בזמן השחייה.
למרות שהסרטונים מראים המונים צפים הביתה, המציאות מורכבת יותר. עבור רוב תושבי ברן מדובר בעיקר בפעילות פנאי אהובה לרענון אחרי יום עבודה, אך עבור חלק מהתושבים המתגוררים קרוב לגדות הנהר, מדובר בשילוב מושלם בין פרקטיקה להנאה שבאמת מקצר את הדרך הביתה.
למרות הפסטורליות, הנהר דורש כבוד רב. המים הם מי קרחונים קרירים והזרם עלול להיות חזק ומסוכן. העירייה מציבה נקודות כניסה ויציאה מסומנות וממליצה על השחייה לשחיינים מנוסים בלבד.
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