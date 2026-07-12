מחנה הקיץ נותק בשיטפון: מסוקים חילצו את הילדים

גשמים כבדים במיוחד גרמו לשיטפונות בזק בדרום־מזרח מיזורי שבארצות הברית, והפכו אזורי נופש ומחנות קיץ למלכודת מים. לפי AP, יותר מ־200 חניכים ואנשי צוות חולצו במסוקים ממחנה הקיץ Camp Taum Sauk באזור Lesterville, לאחר שהמים חסמו את כל דרכי הגישה למקום.

לפי CBS, באזור ירדו בין 6 ל־12 אינץ׳ של גשם בתוך זמן קצר, כמות שהספיקה כדי להציף כבישים, לנתק אזורים שלמים ולגרום למבצע חילוץ רחב היקף. המחלצים השתמשו במסוקי בלאק הוק של המשמר הלאומי כדי לפנות את החניכים ואנשי הצוות למקום בטוח.

יותר מ־200 ילדים ואנשי צוות - באוויר למקום מבטחים

על פי ABC, במחנה שהו כ־168 בני נוער וכ־60 מבוגרים, והם פונו במסוקים לאחר שהאזור הוצף. המחולצים הועברו לבית ספר סמוך, שם החלו להתאחד עם בני משפחותיהם. לפי הדיווחים, לא נמסר על נפגעים קשים בקרב אנשי המחנה.

התמונות והסרטונים מהזירה מתארים רגעים יוצאי דופן: מסוקים שנוחתים בזה אחר זה, ילדים ואנשי צוות מתפנים מהשטח, וכוחות חירום שממשיכים לטפל בעשרות אירועים נוספים במקביל. לפי AP, השיטפונות במיזורי גבו לפחות קורבן אחד, ואדם נוסף נמצא ללא רוח חיים לאחר שביתו נסחף במים באזור אחר במדינה.

מבנה קרס, סירות חילוץ התהפכו

החילוץ במחנה הקיץ לא היה האירוע היחיד. לפי AP, כ־20 בני אדם חולצו מאזור קמפינג אחר לאחר שמבנה שאליו עלו כדי להימלט מהמים קרס. בנוסף, במהלך פעולות ההצלה התהפכו שתי סירות חילוץ, אך אנשי הצוות חולצו.

האירועים האלה ממחישים עד כמה השיטפון היה פתאומי ומסוכן: לא רק הכבישים הוצפו, אלא גם מקומות שנראו בטוחים הפכו בתוך זמן קצר לאזורים שדרשו חילוץ חירום. הרשויות במדינה מסרו כי מאות חילוצים בוצעו באזורים שונים, וכבישים רבים נותרו בלתי עבירים.

מצב חירום במיזורי

מושל מיזורי, מייק קיהו, הכריז על מצב חירום בעקבות הסופות והשיטפונות. לפי The Guardian, ההכרזה אפשרה תיאום מהיר יותר בין כוחות החירום, המשמר הלאומי, יחידות החילוץ והרשויות המקומיות. שירות מזג האוויר הלאומי הזהיר כי הסכנה לא הסתיימה, וכי גשמים נוספים עלולים להחמיר את מצב ההצפות באזורים שכבר ספגו כמויות גשם חריגות.

לפי AP, בנהר Black River נרשמה עלייה חדה במפלס המים, והרשויות הזהירו תושבים להתרחק מאזורים מוצפים ולא לנסות לחצות כבישים שנכנסו מתחת למים. במקרים רבים, כמה סנטימטרים של מים זורמים מספיקים כדי לסחוף רכב או אדם.

סוף טוב - בתוך אסון רחב יותר

החילוץ של יותר מ־200 החניכים ואנשי הצוות הסתיים ללא דיווח על פגיעות קשות, אך הוא התרחש כחלק מאירוע מזג אוויר רחב ומסוכן בהרבה. אזורים שלמים במיזורי התמודדו עם הצפות, קריסות מבנים, כבישים חסומים וחיפושים אחר נעדרים.

עבור ההורים, אלה היו שעות של פחד וחוסר ודאות. עבור הילדים, זה היה יום במחנה קיץ שהפך ברגע אחד למבצע חילוץ מהאוויר. ועבור הרשויות במיזורי - זו תזכורת נוספת לכך ששיטפון בזק יכול להפוך מקום שקט ובטוח לכאורה לזירת חירום בתוך דקות.