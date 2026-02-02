כיכר השבת
ילדים בשירות הפשע: שוודיה מורידה את גיל האחריות הפלילית ל-13

אל מול גל אלימות חסר תקדים ושימוש ציני בילדים כ"חיילים" בארגוני פשיעה, שוודיה מכריזה על מצב חירום לאומי | הממשלה מקדמת חקיקה שתאפשר להעמיד לדין פלילי ילדים בני 13 בלבד, בצעד שמעורר סערה וחשש כבד ברחבי המדינה (חדשות בעולם)

שטוקהולם בירת שוודיה (צילום: shutterstock)

ממשלת שוודיה נחושה להילחם בתופעה שבה כנופיות פשע מגייסות ילדים לביצוע פשעים אלימים, מתוך ידיעה שהם אינם עומדים בפני השלכות משפטיות חמורות.

שר המשפטים, גונאר סטרומר, תיאר את המצב כ"מצב חירום" והדגיש כי עצירת הניצול של ילדים ברשתות הפליליות היא "משימה מכרעת" עבור הממשלה. לפי התוכנית, גיל האחריות הפלילית יירד מ-15 ל-13 במקרים של פשעים חמורים במיוחד, כגון רצח, ניסיון רצח, פיצוצים ועבירות נשק.

הנתונים שמאחורי המהלך מדאיגים: מספר העבירות הרשומות הקשורות לחשודים מתחת לגיל 15 הכפיל את עצמו בעשור האחרון. ראש הממשלה אולף קריסטרסון הצהיר כי ילדים "מנוצלים ללא רחם" לביצוע פשעים חמורים, והממשלה נוקטת בצעדים תקיפים כדי להגן עליהם ועל הקורבנות הפוטנציאליים.

עם זאת, היוזמה נתקלת בהתנגדות עזה מצד המשטרה, גורמי משפט וארגוני זכויות אדם. המבקרים מזהירים כי הורדת גיל האחריות הפלילית עלולה להוביל לתוצאה הפוכה: גיוס של ילדים צעירים עוד יותר לשורות הכנופיות. בנוסף, נטען כי מערכת הכליאה אינה ערוכה לטיפול בעבריינים כה צעירים וכי כליאתם עלולה להפר את זכויות הילד. למרות הביקורת והטענות כי מדובר במהלך פוליטי לקראת הבחירות, הממשלה מתכננת להוציא את החוק אל הפועל כבר בקיץ הקרוב.

