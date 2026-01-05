אימונים אמריקאים על נושאת מטוסים ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב , חשבון רשמי )

עידן חדש במודיעין החזותי: עולם הכלים הבלתי מאוישים ניצב בפני זינוק טכנולוגי שישנה את האופן שבו כוחות פועלים בשטח.

שיתוף פעולה בין ענקיות התעשייה האמריקניות בואינג ו-Insitu לבין ארגון המחקר ההולנדי TNO, הוליד מכ"ם מפתח סינתטי (SAR) זעיר, המעניק לכטמ"מים קטנים יכולות שהיו שמורות עד כה רק למטוסי ריגול אסטרטגיים. הטכנולוגיה שמאחורי הקלעים על פי דיווח במגזין Defense Industry Europe, לב המערכת נעוץ בטכנולוגיית ה-AMBER ההולנדית. המכ"ם החדש מנצל אלגוריתמים מורכבים כדי "לרמות" את הפיזיקה: הוא משתמש בתנועת הכלי כדי ליצור תמונת שטח ברזולוציה גבוהה במיוחד. המשמעות היא שהמפעיל מקבל תמונה ברורה של האויב גם בתנאי חושך מוחלט, עננות כבדה או עשן סמיך בשדה הקרב.

מערכת מכ"ם (שאאנשי Y-9), גם היא תוצרת סין. ( צילום: Asuspine )

למה זה קריטי עכשיו? בשדה הקרב המודרני, מערכות הגנה אווירית מאלצות כטמ"מים לטוס גבוה או רחוק יותר, מה שמשבש את היכולת של מצלמות אופטיות רגילות לספק נתונים. המכ"ם החדש, שצפוי להיכנס לניסויי טיסה בקרוב, פותר את הבעיה הזו. סטיב טודורוב מחברת אינסיטו הבהיר כי השותפות הזו מקדמת טכנולוגיה שתאפשר שרידות גבוהה של כלי הטיס מבלי להתפשר על איכות המודיעין.

פיליפ ויימר, מנהל ארגון TNO, הגדיר את הפרויקט כאבן דרך בשיתוף הפעולה הביטחוני בין ארה"ב להולנד. המערכת המודולרית שפותחה אינה רק הישג הנדסי של מזעור; היא הוכחה לכך שבעתיד הקרוב, הגודל הפיזי של הכטמ"ם לא יגביל את רמת המידע שאפשר להפיק ממנו. כשהניסויים יושלמו, המודיעין הטקטי יעבור לידיים של כלים קטנים, זולים וחכמים בהרבה.