היערכות בגבול הצפון ( צילום: דובר צה"ל )

כלי תקשורת ערביים דיווחו הבוקר (שלישי) כי ארבע תקיפות אוויריות בוצעו הלילה, בין יום שני לשלישי, לעבר שדה התעופה הצבאי אבו א דוהור שבמחוז אידליב בצפון מערב סוריה. התקיפות בוצעו במרחק של כ-70 קילומטרים מגבול טורקיה, באזור הכפרי המזרחי של אידליב.

על פי הדיווחים, זהות המטוסים שביצעו את התקיפות אינה ידועה, ובדמשק טרם פרסמו התייחסות רשמית לאירוע. השתיקה הרשמית מצד הרשויות הסוריות מעלה שאלות לגבי אופי התקיפה ומטרותיה. התקיפות כוונו למסלול ההמראה באל ג'זירה הקטרי דווח כי ארבע התקיפות כוונו במדויק למסלול ההמראה והנחיתה של הבסיס הצבאי, הממוקם באזור הכפרי המזרחי של אידליב. התקיפה הממוקדת במסלול ההמראה עשויה להצביע על ניסיון לשתק את הפעילות האווירית בבסיס. הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 ערוץ אל מיאדין הלבנוני, המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה, העלה אפשרות כי ישראל היא זו שעומדת מאחורי התקיפה. עם זאת, בישראל לא התייחסו לדיווחים, בהתאם למדיניות הרגילה בנושאים מסוג זה.

קו הגבול בצפון ( צילום: יהודה גליקמן )

יצוין כי אזור אידליב נמצא בשליטת כוחות מורדים שונים, ובעבר שימש כזירת פעילות של ארגוני טרור שונים. המרחק הקרוב לגבול הטורקי הופך את האזור לרגיש במיוחד מבחינה גיאופוליטית.

נכון לשעה זו, לא ברור מהי מטרת התקיפה ומי עומד מאחוריה. השתיקה הרשמית מצד דמשק והיעדר תגובה ישראלית משאירים את השאלות פתוחות.