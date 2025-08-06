פוטין שוב הצליח להפעיל את קסמיו?טראמפ מתכנן פגישה משולשת

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתכנן להיפגש פנים אל פנים עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כבר בשבוע הבא, ובהמשך לקיים פגישה משולשת שתכלול גם את נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי, כך מסרו לניו יורק טיימס שני מקורות המעורים בפרטים.

טראמפ חשף את כוונותיו בשיחת ועידה עם מנהיגים אירופים, שבתגובה הביעו הסכמה עקרונית, אף על פי שזלנסקי ופוטין לא אישרו בשלב זה את השתתפותם בפגישה.

על פי אחד המשתתפים בשיחה, הפגישה המשולשת - אם תתקיים - תכלול את שלושת המנהיגים בלבד, ללא נוכחות של גורמים אירופים. בשיחה השתתפו גם ראש ממשלת בריטניה, קנצלר גרמניה, מזכ"ל נאט"ו, סגן הנשיא ג'יי.די ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו והשליח המיוחד של טראמפ, איש העסקים סטיב ויטקוף.

זלנסקי, שנכח אף הוא בשיחה, ציין לאחר מכן כי "המלחמה חייבת להסתיים - אך מדובר בסיום אמיתי, כן". מטעם הבית הלבן, כמו גם מצד ואנס, רוביו וויטקוף, לא נמסרה תגובה לפניית הכתבים. גם דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב לא הגיב לפניית העיתון.

בעקבות השיחה פרסם טראמפ הודעה ברשת "Truth Social" שבה סיפר כי שליחו ויטקוף שהה ברוסיה במשך שעות בפגישות עם פוטין. עם זאת, טראמפ לא פירט לגבי כוונתו לקיים את הפסגה. "עדכנתי את בעלי בריתנו באירופה. כולם מסכימים שהמלחמה חייבת להסתיים, ונפעל לקדם זאת בימים ובשבועות הקרובים", כתב.

המשמעות המסתמנת לדיווח הדרמטי של ה'טיימס' היא שהסנקציות ככל הנראה לא יופעלו ביום שישי הקרוב, בתום הדד-ליין שהציב טראמפ לפוטין.

כזכור וכפי שדווח בהרחבה ב'כיכר השבת', למרות ניסיונותיו הרבים לקדם הסכם שלום בין רוסיה לאוקראינה, טראמפ נתקל במשך חודשים בקיפאון מדיני. הנשיא האמריקני, הידוע בגישתו הספקנית כלפי הסיוע הצבאי האמריקני לאוקראינה, אף נזף בזלנסקי בפומבי במהלך פגישה בבית הלבן, שתועדה מול המצלמות.

עם זאת, לאחרונה, מתוך תסכול מהיעדר ההתקדמות, אישר טראמפ מכירת נשק נוספת לבעלות ברית נאט"ו, במטרה שיגיע בסופו של דבר לידי אוקראינה.

במהלך כהונתו ניסה טראמפ להשאיר לפוטין מרחב תמרון שיאפשר לו להצטרף לשולחן המשא ומתן, אך בשבועות האחרונים שינה את גישתו והחל לתקוף את הנשיא הרוסי בפומבי. טראמפ אף טען שפוטין "מושך זמן" תוך שהוא מרמה את המתווך האמריקני. בצל קיפאון השיחות, איים טראמפ לאחרונה בהטלת סנקציות משניות על רוסיה, איום שנראה שהאיץ את הביקור האחרון של ויטקוף במוסקבה.