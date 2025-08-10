כיכר השבת
לראשונה מזה 6 שנים

זלנסקי שוב יישאר בחוץ? טראמפ ופוטין ייפגשו השבוע - והסיכויים לפגישה משולשת

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע בסוף השבוע כי יפגוש ביום שישי הקרוב את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין באלסקה - המדינה האמריקנית הקרובה ביותר לגבול עם רוסיה | בשלב זה לא צפויה פגישה בנוכחותו של זלנסקי, אך ייתכן שטראמפ יפתיע ברגע האחרון (חדשות, בעולם) 

טראמפ וזלנסקי בפגישת האסון בבית הלבן (צילום: שאטרסטוק)

לראשונה מזה שש שנים, נשיא ארה"ב ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין ייפגשו ביום שישי הקרוב לפגישה אישית, כדי לדון בעתיד המלחמה באוקראינה.

בשלב זה, הנשיא האוקראיני לא הוזמן לפגישה, מה שלא מנע ממדינות אירופה לברך על ההתקדמות.

עם זאת, לפי דיווח ברשת NBC שציטט גורמים בבית הלבן, ייתכן שטראמפ יחליט ברגע האחרון להזמין את זלנסקי לאלסקה, גם אם לא ברור אם המהלך יגרור אחריו פגישה בין שני האויבים הגדולים ביותר בשלוש השנים האחרונות: נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

גורמים בבית הלבן אמרו שמדובר במהלך לא סופי, אך שכולם מקווים מאוד שזה יקרה. אכן, ההערכה היא שטראמפ ייאלץ להיוועץ בפוטין לפני שינקוט בצעד הדרמטי, לאור סירובו של פוטין לפגוש את נשיא אוקראינה.

נשיא רוסיה פוטין התבטא בשבוע שעבר בנושא האפשרות לפגישה אישית עם זלנסקי ואמר כי "אין לו דבר נגד זה", אך הבהיר כי בשלב זה לא בשלה העת.

גורם בבית הלבן אמר לכתבי הרשת כי "הנשיא נותר פתוח לפסגה משולשת עם שני המנהיגים. כרגע, הבית הלבן מתמקד בתכנון הפגישה הדו-צדדית שביקש הנשיא פוטין", מה שרומז כי הסיכויים למהלך אינם גבוהים. גם אם שני המנהיגים אכן ישהו במקום אחד בזמן הפגישות, הם ככל הנראה לא יפגשו באופן אישי אלא בחדרים נפרדים.

בנוגע להסכם בין רוסיה לאוקראינה, הנשיא טראמפ אמר כי כל עסקה עתידית תכלול בהכרח חילופי שטחים, בזמן שלא ברור מה יש לאוקראינה להחזיר לרוסיה מלבד שטח קטן במחוז קורסק, אם בכלל.

בינתיים, רוסיה הצליחה לקנות לעצמה זמן נוסף, לאחר שהדד-ליין שקבע הנשיא טראמפ ליום שישי האחרון פקע, וסנקציות טרם הוטלו על מוסקבה.

