קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הסביר היום (ראשון) את הסיבות שעמדו מאחורי ההחלטה התמוהה של גרמניה להטיל אמברגו נשק על ישראל, מהלך שגרר תדהמה בישראל - ולא רק.

לפי הדיווחים, גם יועצים קרובים לקנצלר הופתעו מאוד מההחלטה שקיבל, כשהודיע שלא יספק לישראל כלי נשק שיכולים לשמש את המלחמה בעזה. היום, ניסה הקנצלר להסביר את המניע להחלטתו.

בראיון שהעניק לרשת התקשורת הציבורית ARD, אמר הקנצלר כי ההחלטה התקבלה בעקבות החלטת ישראל להרחיב את המערכה בעזה.

לדבריו, "איננו יכולים לספק נשק לסכסוך שמנוהל כעת אך ורק באמצעים צבאיים", אמר מרץ. "אנחנו רוצים לסייע באופן דיפלומטי, ואנחנו עושים זאת".

סביר להניח שגם התמונות המפוברקות למחצה שהגיעו מעזה בימים האחרונים תרמו להחלטתו של הקנצלר, כאשר לדבריו, "המצב ההומניטרי" המחמיר בעזה, תרם גם הוא להחלטה להפסיק לסייע לישראל במלחמתה נגד הטרור.

מרץ התרעם בראיון על תוכניתה של ישראל לפנות את המעוזים האחרונים של חמאס, בהם העיר עזה. "לאן אמורים האנשים האלה ללכת?" אמר מרץ. "אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אנחנו לא נעשה את זה, ואני לא אעשה את זה."

עם זאת, הוא הוסיף כי המדיניות של גרמניה כלפי ישראל לא השתנתה בעקבות ההחלטה הזו.

"גרמניה עמדה איתנה לצד ישראל במשך 80 שנה. זה לא ישתנה", כך לפחות לדבריו.