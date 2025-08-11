לא מתייאשת: פעילת המחאה הפלסטינית מודיעה על משט חדש לעזה

פעילת הסביבה הפרו פלסטינית גרטה טונברג הודיעה הלילה (בין ראשון לשני) בחשבון האינסטגרם שלה כי ב-31 באוגוסט תקיים, ביחד עם פעילים נוספים, ניסיון נוסף לעשות משט לרצועת עזה, לאחר שהמשט הקודם "מדלין", נכשל כשנתפס בידי כוחות צה"ל.

טונברג ויתר הפעילים אמרו בסרטון כי "אנחנו מפליגים שוב כדי לשבור את המצור, והפעם אנחנו מפליגים עם עשרות סירות ועם גיוס מתואם מ-44 מדינות ברחבי העולם". הם טענו כי "זה יהיה מאמץ הסולידריות הבינלאומי הגדול ביותר מאז שישראל יישמה את המצור הנורא שלה לפני 18 שנה.

"רצח העם נגד הפלסטינים בעזה מתגבר כבר 22 חודשים. ישראל הטילה כמות שווה ערך ל-8 פצצות אטום על גברים, נשים וילדים. בתי חולים, בתי מקלט, בתי ספר ובתים נהרסו לגמרי. אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד".

טונברג והפעילים האחרים טענו עוד כי המשט יצא לפועל בסוף החודש: "ב-31 באוגוסט, אנחנו מפליגים מספרד בעשרות סירות, ועשרות נוספות יצטרפו אלינו ב-4 בספטמבר מתוניסיה וממדינות אחרות".

כזכור, בתחילת חודש יוני טונברג ניסתה להגיע לחופי עזה במשט "מדלין", יחד עם פעילים אנטי-ישראלים אחרים. עם התקרבות היאכטה לרצועה השתלט עליה הקומנדו הימי, ללא נפגעים בקרב הפעילים.

הפעילים טענו כי רחפנים ישראלים התיזו "חומר לבן מגרד ובלתי-מזוהה", וכי בטרם הגיעו כוחות צה"ל - נותק הקשר עם הספינה. בהמשך פורסם תיעוד של טונברג כשהיא מחויכת, ובמשרד החוץ כתבו כי היא "נמצאת בדרכה לישראל, בטוחה וברוח טובה".

משרד החוץ, שכינה את הספינה "יאכטת הסלפי", מסר אז כי חיל הים כרז לה להתרחק מחופי עזה - אבל היא לא נענתה, ולכן השתלטו עליה לוחמי שייטת 13. "ספינת הסלבריטאים עושה את דרכה בבטחה לישראל", אמרו אז במשרד החוץ.