כיכר השבת
"שירים מבט לשמים"

האיראנים איימו על בכירים ישראלים, השר כ"ץ מיהר להגיב באיום משלו

האיראנים שעדיין לא מעכלים את התבוסה מול ישראל, מנסים להלך אימים על בכירים בישראל, שלא ממש מתרשמים. שר הביטחון כ"ץ שנמצא ברשימת "המוזהרים", הגיב ופנה לנשיא חמינאי ישירות (חדשות)

הרשימה שפרסמו האיראנים

התבוסה האיראנית במלחמת עם כלביא לא שוככת, ובאיראן מנסים להחזיר מלחמה - ובצורה מביכה ביותר.

האיראנים פרסמו רשימה של בכירים ישראלים (רשימה עם טעויות כתיב. י"נ) ובראשם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון .

כמו כן היו ברשימת החיסול של האיראנים, תומר בר, קובי שבתאי, אייל זמיר, יניב עשור, רפי מילוא, אבי בלוט ועוד.

מי שמיהר להגיב על פרסום האיום, הוא שר הביטחון כ"ץ, שכתב: " מפרסמת את רשימת הבכירים בצמרת המדינית ביטחונית בישראל המיועדים לחיסול".

עוד הוא כתב: "אני מציע לדיקטטור האיראני חמינאי שכשהוא יוצא מהבונקר שירים מידי פעם מבט לשמיים ויקשיב טוב לכל זמזום. משתתפי "חתונה אדומה" מחכים לו שם".

