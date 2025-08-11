כיכר השבת
הכרעה או הפעלת לחץ?

עוד תרגיל של נתניהו? דיווח מטריד על תחילת מבצע ההכרעה בעזה

דיווח הערב בסוכנות הידיעות רויטרס מפי גורמים שנכחו בישיבת הקבינט, מעלה סימני שאלה באשר לנכונות של ממשלת ישראל להגיע להכרעה ולוותר על הסכם | גם ראש הממשלה סירב אמש להתייחס לשאלה אם יקבל עסקה חלקית מול חמאס (מדיני)

נתניהו בהצהרה הערב (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

למרות הצהרתו של ראש הממשלה אמש (ראשון) כי המתקפה על תצא לדרך "במהירות יחסית" ותסיים את המלחמה עם חמאס, גורמים מדיניים מעריכים כי תחילת המבצע עשויה להתעכב בשבועות ואף חודשים.

בישראל דווח כי ההחלטה של נתניהו לצאת למבצע ההכרעה הגיעה בעקבות לחץ מצד הנשיא טראמפ שדרש לסיים את האירוע במהירות האפשרית. המסר, כך לפי הדיווח, הועבר מארה"ב לישראל על ידי יועצו של נתניהו רון דרמר.

אלא שלפי דיווח הערב ב'רויטרס' מפי שני בכירים שנכחו בישיבת הקבינט המדיני ביטחוני בשבוע שעבר, ייתכן שישראל עדיין פתוחה לאפשרות של עסקה חלקית.

שני הגורמים מסרו כי פינוי האזרחים מאזורים מיועדים ללחימה יסתיים לכל המוקדם בתחילת אוקטובר, מה שמותיר חלון זמן משמעותי למגעים להסדר.

הדיווח מגיע במקביל לדיווחים אחרים על משלחות ערביות המנסות להחיות את התהליך מחדש.

על פי התוכנית שהוצגה, צה"ל יאפשר תחילה לאזרחים לעזוב את אזורי הקרבות, ורק לאחר מכן יפעל לכיבוש העיר עזה, אחד משני מעוזי חמאס האחרונים ברצועה. נתניהו הדגיש כי מדובר בצעד שיביא לחיסול הארגון ולסיום הלחימה, ואף הציג זאת בפני כתבים זרים כפעולה משולבת עם "הגברת הסיוע ההומניטרי".

הדיווח מעלה סימני שאלה באשר לכוונות האמיתיות של ממשלת ישראל, בעוד ראש הממשלה התעלם אמש מהשאלה אם יאפשר לקיים עסקה חלקית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר