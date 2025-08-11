עוד תרגיל של נתניהו? דיווח מטריד על תחילת מבצע ההכרעה בעזה

למרות הצהרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אמש (ראשון) כי המתקפה על עזה תצא לדרך "במהירות יחסית" ותסיים את המלחמה עם חמאס, גורמים מדיניים מעריכים כי תחילת המבצע עשויה להתעכב בשבועות ואף חודשים.

בישראל דווח כי ההחלטה של נתניהו לצאת למבצע ההכרעה הגיעה בעקבות לחץ מצד הנשיא טראמפ שדרש לסיים את האירוע במהירות האפשרית. המסר, כך לפי הדיווח, הועבר מארה"ב לישראל על ידי יועצו של נתניהו רון דרמר.

אלא שלפי דיווח הערב ב'רויטרס' מפי שני בכירים שנכחו בישיבת הקבינט המדיני ביטחוני בשבוע שעבר, ייתכן שישראל עדיין פתוחה לאפשרות של עסקה חלקית.

שני הגורמים מסרו כי פינוי האזרחים מאזורים מיועדים ללחימה יסתיים לכל המוקדם בתחילת אוקטובר, מה שמותיר חלון זמן משמעותי למגעים להסדר.

הדיווח מגיע במקביל לדיווחים אחרים על משלחות ערביות המנסות להחיות את התהליך מחדש.

על פי התוכנית שהוצגה, צה"ל יאפשר תחילה לאזרחים לעזוב את אזורי הקרבות, ורק לאחר מכן יפעל לכיבוש העיר עזה, אחד משני מעוזי חמאס האחרונים ברצועה. נתניהו הדגיש כי מדובר בצעד שיביא לחיסול הארגון ולסיום הלחימה, ואף הציג זאת בפני כתבים זרים כפעולה משולבת עם "הגברת הסיוע ההומניטרי".

הדיווח מעלה סימני שאלה באשר לכוונות האמיתיות של ממשלת ישראל, בעוד ראש הממשלה התעלם אמש מהשאלה אם יאפשר לקיים עסקה חלקית.