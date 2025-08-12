יהודי אירופה בסכנה: שגרירות ישראל בהולנד הותקפה 

שגרירות ישראל בהולנד הודיעה היום (שלישי) על מתקפה שהתרחשה במהלך שעות הבוקר נגד מבנה השגרירות על ידי גורמים אלמונים.

לפי הדיווח, במהלך הבוקר הגיעו אלמונים למבנה השגרירות, ניפצו את דלת הכניסה, שפכו צבע אדום על הדלת - ואף ניפצו אותה.

השגרירות עדכנה כי אין נפגעים בקרב הצוות, וכי מבצעי המעשה נעצרו על ידי המשטרה המקומית.

בהודעת השגרירות נמסר: "מעדכנים כי היום (12/8) בבוקר הגיעו לבניין שגרירות ישראל בהאג שלושה אנשים אשר שפכו צבע על הכניסה לבניין השגרירות וניפצו את דלת הכניסה".

השגרירות אמרה כי "האירוע טופל על ידי שלטונות הבטחון המקומיים והשלושה נעצרו ע״י המשטרה המקומית".

"לכל עובדי השגרירות שלום."