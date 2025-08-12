גורמים בצרפת הגיבו היום (שלישי) להאשמות על הפסקת הנפקת הוויזות על ידי צרפת למערך האבטחה של חברת אלעל.

לפי דיווח אמש ב'ynet', צרפת הפסיקה להנפיק ויזות למאבטחים ישראלים חמושים המלווים את טיסות אלעל ברחבי העולם.

היום, גורמים בצרפת הודו בפני כתבים ישראלים כי ההחלטה התקבלה כדי לנקום במאבטחים הישראלים שמבצעים בידוק לדיפלומטים צרפתיים טרם עלייתם על טיסות לישראל וממנה.

לדברי הגורם, "במשך חודשים רבים עוברים אנשי המערך הדיפלומטי של צרפת בישראל ובירושלים בידוק שיטתי על-ידי מאבטחי חברת אל על בנמל התעופה שארל דה גול, לפני טיסותיה של החברה", הוא תיאר.

לדבריו, "נפתחו מגעים עם שגרירות ישראל בצרפת כדי לפתור קשיים אלה; ובינתיים הוקפאו באופן זמני מספר 'צעדים מנהליים' הקשורים למערך זה. המגעים נמשכים במטרה למצוא במהרה פתרון שיענה על צורכי שני הצדדים".

עובדת אל על ששוחחה עם אתר החדשות הישראלי תיארה את המצב האבסורדי שנוצר: "בחצי השנה האחרונה כל העובדים שוויזות העבודה שלהם פגו לא מקבלים חידוש. זה דבר שלא קרה בעבר, ואין איש שזוכה לאישור חדש. נראה שמנסים לסיים את העסקתם של מאבטחי אל על בצרפת".

כאמור, כעת נראה כי מדובר בצעד אישי נגד המאבטחים הישראלים.