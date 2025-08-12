הלחץ הולך וגובר: 27 מדינות בהצהרה משותפת נגד ישראל

27 מדינות, בראשות משרד החוץ הבריטי וחברי ממשלה ממדינות אירופה, קנדה, יפן אוסטרליה, צרפת ומדינות נוספות, פרסמו היום (שלישי) הודעה משותפת המדגישה את "המשבר ההומניטרי החמור ברצועת עזה".

ההודעה קוראת לפעולה דחופה לעצור את הרעב המתפשט ולהגן על זכות הסיוע האנושי לפעול ללא הפרעה.

בין הדברים שנאמרו: "הסבל ההומניטרי בעזה הגיע לרמות שאינן ניתנות לתיאור. רעב הולך ומתפשט לנגד עינינו, ויש לפעול מיידית כדי לעצור ולהפוך את המצב." בהודעה הדגישו כי מרחב הפעולה ההומניטרי חייב להישמר, וסיוע אסור שישמש כסוג של כלי פוליטי.

לדברי החותמים על המכתב, אחד הגורמים המכבידים על הסיוע הוא דרישה חדשה של ישראל לרישום מחמיר של ארגוני סיוע בינלאומיים, אשר עשויה לגרום ליציאתם הקרובה של ארגוני סיוע חיוניים מהשטח.

על כן קוראות 27 המדינות לממשלת ישראל להסיר את המגבלות ולהעניק אישורים לאספקת סיוע הומניטרי, כדי לאפשר זרימה רחבה ובטוחה של מזון, מים, תרופות, ציוד רפואי, דלק ומקלטים לתושבי עזה.

עוד נמסר כי "יש לאפשר שימוש בכל המעברים והדרכים לשם הכנסת סיוע באופן חסר מעצורים. אין לעשות שימוש בכוח קטלני באתרי חלוקת הסיוע, ויש להגן על אזרחים, אנשי סיוע ועובדי רפואה."

בנוסף, הודתה קואליציית המדינות לארצות הברית, קטאר ומצרים על המאמצים לקידום הפסקת אש ושלום באזור. לפי ההודעה, הפסקת אש אמיתית דרושה לא רק לסיום הלחימה, אלא גם לשחרור החטופים ולאפשרות להעברת סיוע משמעותית לרצועה.

ההצהרה המשותפת נחתמה על ידי שרי החוץ של המדינות: אוסטרליה, בלגיה, קנדה, קפריסין, דנמרק, אסטוניה, פינלנד, צרפת, יוון, איסלנד, אירלנד, יפן, ליטא, לוקסמבורג, מלטה, הולנד, נורבגיה, פורטוגל, סלובקיה, סלובניה, ספרד, שבדיה, שוויץ ובריטניה.