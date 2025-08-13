כך נראות רוחות במהירות 191 קמ"ש: טייפון 'פודול' מכה בטייוואן

טייפון פודול היכה היום (רביעי) בחופיה הדרום-מזרחיים של טאיוואן, אזור דל אוכלוסין, עם רוחות עזות שהגיעו למהירות של עד 191 קמ"ש. פגיעתו הובילה להשבתה נרחבת בדרום ובמזרח האי, לביטול של מאות טיסות ולפינוי אלפי תושבים.

הסופה פגעה בעיר טייטונג בסביבות השעה 13:00 (שעון מקומי), כך לפי הודעת השירות המטאורולוגי המרכזי.

שעות קודם לכן, קיבלו תושבים באזור הודעת אזהרה לטלפונים הניידים, שהורתה להם לתפוס מחסה בהקדם: "צפויות רוחות הרסניות מהטייפון. היכנסו מיד למקום מחסה". האזהרה התריעה מפני משבי רוח העולים על 150 קמ"ש בשעות הקרובות, כאמור, הטייפון התברר כעבור זמן קצר כעוצמתי והרסני עוד יותר מן הצפוי.

תשעה מחוזות, בהם הערים הגדולות קאוושיונג וטאינאן, ביטלו את הלימודים והעבודה ליום רביעי. בבירה טאיפיי נרשמו רוחות חזקות, אך לא דווח על פגיעה.

לפי משרד התחבורה, בוטלו כל הטיסות הפנימיות - 252 במספר - לצד 129 טיסות בינלאומיות. עיקר הביטולים נרשם בקווים היוצאים מקאוושיונג, אך גם בנמל התעופה הבינלאומי טאויואן הופסקו חלק מהטיסות.

המשטרה והכוחות המקומיים פינו יותר מ-5,500 בני אדם לקראת הגעת הסופה - כולל תושבים שבתיהם נהרסו בטייפון הקודם ביולי, שגרם לנזק חמור לרשת החשמל ופגע לראשונה מזה שנים בחוף המערבי של טאיוואן.

טייפון פודול צפוי להמשיך מערבה אל חוף טאיוואן הצפוף יותר באוכלוסין, ומשם לעבר מחוז פוג'יאן שבדרום סין בהמשך השבוע. במרכז החיזוי מעריכים כי באזורים ההרריים בדרום ירדו עד 600 מ"מ גשם בימים הקרובים.

מוקדם יותר החודש ירדה באותם אזורים כמות משקעים של יותר משנה בתוך שבוע אחד, מה שגרם למפולות בוץ, שיטפונות ולמותם של מספר בני אדם.