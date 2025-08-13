בנאום שנשא בוושינגטון יומיים לפני פסגת אלסקה, הערב (רביעי) הזהיר הנשיא דונלד טראמפ את מוסקבה מפני "השלכות חמורות" אם ולדימיר פוטין לא יסכים לעצור את המלחמה באוקראינה.

כשנשאל האם מדובר בסנקציות או מכסים, התחמק מלהשיב והבהיר כי אין לו צורך לחשוף את הצעדים האפשריים. דבריו נאמרו לאחר שיחה וירטואלית משותפת עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ומנהיגי אירופה, אותה הגדיר כ"ידידותית מאוד". מנהיגים אירופים ציינו כי טראמפ התחייב להפעיל לחץ על פוטין להגיע להפסקת אש.

זלנסקי, שנשא הצהרה בברלין לאחר השיחה, התריע בפני עמיתיו כי פוטין "משקר" ואינו מעוניין בשלום, אלא בהמשך הכיבוש. לדבריו, "פוטין לא יצליח להטעות איש, יש להחריף את הלחץ – גם מצד ארצות הברית וגם מצד אירופה – באמצעות סנקציות". הוא הוסיף כי נושא הפסקת האש צפוי לעמוד במרכז הפסגה באלסקה, וכי טראמפ הציע לקיים עמו שיחה נוספת מיד לאחר המפגש כדי לדון בתוצאות ובצעדים הבאים.

לפי הבית הלבן, הפגישה בין טראמפ לפוטין תתקיים ביום שישי בבסיס אלמנדורף-ריצ'רדסון שבאנקורג'. טראמפ הדגיש כי לא הוא קיבל את ההחלטה שלא להזמין את זלנסקי, אך הביע רצון לראות בהמשך מפגש משולש – רוסי, אוקראיני ואמריקני – אם יהיה בכך צורך. "הפגישה הראשונה נועדה לברר היכן אנחנו עומדים," אמר, "אך אם לא אקבל את התשובות הנדרשות, ייתכן שלא תהיה פגישה שנייה".

מוסקבה מצידה הקטינה את משמעות המאמצים האירופיים. דובר משרד החוץ הרוסי, אלכסיי פדייב, טען כי דרישות אירופה "חסרות חשיבות" והבהיר כי עמדת רוסיה לא השתנתה מאז פרש פוטין את תנאיו בשנה שעברה: נסיגה מלאה של הכוחות האוקראיניים מהאזורים שנותרו בשליטתם במחוזות דונצק, זפוריז'יה וחרסון, וכן ויתור על הצטרפות לנאט"ו. לדבריו, פסגת אלסקה תאפשר לשני המנהיגים לדון במכלול הסוגיות שביחסי שתי המדינות – מהמלחמה ועד לנורמליזציה.

במקביל, מנהיגי אירופה הביעו תמיכה בהמשך מעורבות אוקראינית בכל משא ומתן. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי טראמפ היה חד-משמעי בדרישתו להשיג הפסקת אש, וכי נושאי הריבונות הטריטוריאלית "יוכלו להידון רק על ידי נשיא אוקראינה". ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הוסיף כי השיחות הווירטואליות עם טראמפ הביאו ל"צעד קדימה" והבהיר כי הקואליציה מוכנה ליישם תוכניות שיבטיחו את ביטחונה של אוקראינה אם תושג הפסקת אש.