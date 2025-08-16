זעם גדול באוקראינה אחרי פסגת טראמפ-פוטין: "שניהם אותו דבר" 

זעם כבד באוקראינה בעקבות פסגת טראמפ־פוטין שהתקיימה אמש (שבת) באלסקה. מוקדם יותר היום, בריאיון לרשת פוקס ניוז, הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא מקבל את תפיסת מוסקבה שלפיה הפתרון למלחמה חייב להיות סיום מלא ולא הפסקת אש זמנית, ואף הוסיף שאוקראינה צריכה להפגין גמישות טריטוריאלית.

לדבריו, על אוקראינה לקבל את ההצעה הרוסית, גם במחיר של נסיגה אוקראינית מדונייצק, בהתאם לדרישתו הישירה של הנשיא ולדימיר פוטין.

העמדות הללו עוררו סערה בקרב אזרחים אוקראינים שהרגישו כי וושינגטון למעשה נוטשת אותם. אחד מהם אמר בכאב: "הוא ניצח. טראמפ הראה את הגישה שלו כלפיו ובו זמנית כלפינו. הפגישה הזו לא הסתיימה טוב עבור אוקראינה", כך דווח ב'רויטרס'.

תושבים נוספים הדגישו את המחיר הכבד של המלחמה. "אנחנו צריכים לסיים את המלחמה. אנחנו צריכים באמת לשבת לשולחן המשא ומתן ולדבר, להגיע להסכם, כי כל יום לוחמים מתים, נפצעים," אמר אחד מהם.

במהלך המפגש, שאלה עיתונאית את פוטין האם הוא מתכוון להפסיק לרצוח אזרחים, ופוטין סימן באוזנו שהוא אינו שומע כשהוא מעלה חיוך על פניו.

בזפוריז'יה הביעו תושבים ייאוש עמוק נוכח המשך ההפגזות. "הם עשו הסכמים למדינות שלהם. וכאן באוקראינה, בזפוריז'יה, באזור זפוריז'יה, אנחנו נמשיך לסבול, פצצות מונחות ימשיכו ליפול עלינו," אמר תושב מקומי.

אחרים התייחסו בזעם ישיר לטראמפ. "אתמול ממש נורה טיל בליסטי על סומי. והחיה הזו טסה לאלסקה, שם אנשים מוחאים לו כפיים ופורסים לפניו שטיח אדום. איך זה בכלל אפשרי עכשיו?" תהה אחד המרואיינים.

קולות נוספים אף טענו שאין הבדל מהותי בין טראמפ לפוטין. "אני לא יודעת בכלל על מה טראמפ חושב. יש לי הרושם שהוא בדיוק אותו דבר. הם זהים," אמרה אוקראינית.

ביסוד המחלוקת עומדת הדרישה החד-משמעית של הקרמלין לנסיגה אוקראינית מלאה ממחוז דונייצק. טראמפ, בדבריו, אותת כי מבחינתו על קייב להסכים לכך ולחתום על הסכם שלום, גם אם המשמעות היא ויתור על שטחים.