עשרות נפצעו

רעידת אדמה בעוצמה 6.0 פגעה באינדונזיה - כך זה נראה ממצלמת האבטחה

רעידת אדמה בעוצמה של 6.0 בסולם ריכטר פגעה הלילה באינדונזיה, עד כה דווח על עשרות פצועים, בהם מספר במצב קשה | בתיעודים שעלו ברשתות החברתיות נראו רגעי הרעידה והבהלה בזמן אמת (חדשות, בעולם) 

רעש האדמה באינדונזיה (צילום: לפי סעיף 27א)

רעידת אדמה בעוצה 6.0 פגעה הלילה (ראשון) באינדונזיה והביאה לעשרות פצועים, חלק מהם במצב קשה.

הרעידה הפתאומית גרמה לבהלה רבה בקרב התושבים, למרות היותם מורגלים ללא מעט אירועי רעש באזור המועד.

בתיעוד שעלה לרשתות החברתיות נראית מקהלה שרה במבנה, כאשר לפתע החלה הרעידה והנוכחים החלו לרוץ לכל עבר בניסיון להימלט.

בתיעוד אחר שפורסם הלילה נראית מוכרת יושבת בחנותה, כאשר לפתע ניתן לראות את המוצרים מתנדנדים לכל עבר והמוכרת נסה על נפשה.

עד כה דיווחו הרשויות על עשרים ותשעה פצועים, שניים מהם במצב קשה. ההערכה היא כי המספר ימשיך לעלות וכי ישנם גם למרבה הצער הרוגים באירוע.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

