רעידת אדמה בעוצה 6.0 פגעה הלילה (ראשון) באינדונזיה והביאה לעשרות פצועים, חלק מהם במצב קשה.

הרעידה הפתאומית גרמה לבהלה רבה בקרב התושבים, למרות היותם מורגלים ללא מעט אירועי רעש באזור המועד.

בתיעוד שעלה לרשתות החברתיות נראית מקהלה שרה במבנה, כאשר לפתע החלה הרעידה והנוכחים החלו לרוץ לכל עבר בניסיון להימלט.

בתיעוד אחר שפורסם הלילה נראית מוכרת יושבת בחנותה, כאשר לפתע ניתן לראות את המוצרים מתנדנדים לכל עבר והמוכרת נסה על נפשה.

עד כה דיווחו הרשויות על עשרים ותשעה פצועים, שניים מהם במצב קשה. ההערכה היא כי המספר ימשיך לעלות וכי ישנם גם למרבה הצער הרוגים באירוע.