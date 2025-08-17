אסון בפקיסטן: שלוש-מאות הרוגים בגשמי מונסון פתאומיים | תיעוד

יותר משלוש מאות בני אדם נספו בצפון-מערב פקיסטן לאחר יומיים של גשמי זלעפות ושיטפונות עזים, כך הודיעו הרשויות המקומיות, לפי דיווח שהובא ב'רויטרס'.

האסון התרחש במחוז ח'ייבר פח'טונח'ווה ההררי, שם אירעו שברי ענן, מפולות בוץ וברקים - והכול במסגרת סופת המונסון הקטלנית ביותר השנה. עד שבת כבר דווח על 307 הרוגים, לצד נעדרים שטרם אותרו.

הפגיעה הקשה ביותר נרשמה במחוז בונר, מצפון לאסלאמאבאד, שם נספו עד כה 184 איש. דובר שירותי ההצלה הממלכתיים סיפר כי "היה שבר ענן אדיר ששטף את הכפרים - איש לא הספיק להגיב". לדבריו, מספר הקורבנות צפוי להמשיך ולעלות ככל שיימשכו החיפושים בהריסות.

העדויות מהשטח מתארות חורבן מוחלט. תושב מחוז באג'אור הסמוך לגבול אפגניסטן, סיפר כי ישן בחצר ביתו כשהתעורר מרעם עז. כשנכנס לבית גילה שהגג קרס. הוא וחבריו חפרו בין ההריסות ומצאו את גופות אשתו וחמשת ילדיו. "קברתי את כולם למחרת יחד עם אנשי הכפר", אמר. "יש הרס בכל מקום, רק ערימות של אבנים".

בכפר בשונראי שבמחוז בונר נהרסו למעלה משלושים בתים. זאהיד חוסיין, בן 62, ששוחח עם 'רויטרס' סיפר כי יותר משישים מבני כפרו נהרגו ועוד עשרות נעדרים. "המים עלו במהירות ושטפו את הבית מול עינינו", אמר. "בתוך דקות נותרנו חסרי קורת גג". את אחד מאחייניו הצליח להציל כשהמים גררו אותו ושבר את רגלו.

במקביל, סגן ראש הממשלה ושר החוץ אישאק דאר הודיע כי צוותים אזרחיים וצבאיים פועלים לחילוץ ולסיוע. מושל המחוז, ציין כי מוקמים מחנות רפואיים ומחולק מזון לנפגעים. עם זאת, מזג האוויר הסוער פגע גם בכוחות ההצלה: מסוק חילוץ התרסק ביום שישי וגרם למותם של חמישה אנשי צוות.

מנהל השירות המטאורולוגי התריע כי פקיסטן חווה בשנים האחרונות אירועי מזג אוויר קיצוניים בתדירות ובעוצמה גוברת. לדבריו, הגשמים הכבדים בהרים הפכו לשיטפונות קטלניים כשהגיעו לאזורים הנמוכים. הוא הוסיף כי שינויי האקלים מחמירים את המצב, לצד בנייה פראית סמוך לנהרות וזרימות חסומות בשל פסולת ועבודות תשתית.

בינתיים, גם הודו ונפאל השכנות מתמודדות עם גשמים עזים והצפות קשות, שמסכנות עשרות אלפי תושבים נוספים באזור.