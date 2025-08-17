מלניה טראמפ שיגרה מכתב אישי לנשיא רוסיה - זה מה שנכתב בו

במפגש שנערך בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, הועבר לפוטין מכתב יוצא דופן מאשת הנשיא, מלניה טראמפ, שעסק בסוגיה הרגישה של הילדים האוקראינים שנחטפו מאזורי הקרבות והועברו לשטחי רוסיה.

במכתב, שנושא תאריך 15 באוגוסט 2025, פונה הגברת הראשונה ישירות אל פוטין וקוראת לו לנקוט צעדים למען שמירת חפותם של הילדים. "כל ילד נושא בליבו את אותם חלומות שקטים - על אהבה, על אפשרות, על ביטחון מפני סכנה," כתבה. היא הדגישה כי חובתם של מנהיגים היא להבטיח שהדור הבא יוכל לגדול בעולם מלא בכבוד, נקי מאלימות ומפחד.

מלניה טראמפ ניסחה את המסר שלה במונחים אוניברסליים של הורות וחמלה, תוך קריאה להגן על תקוותיהם של הילדים מעבר לגבולות, ממשלות ואידיאולוגיות. לדבריה, "בחיים של כל ילד יש טוהר ותמימות שצריך לשמור עליהן - זוהי שליחות שמעל לכל מחלוקת פוליטית או גיאוגרפית."

בהמשך המכתב הצביעה על מצבם הקשה של ילדים הנאלצים לשאת את סבל המלחמה ולהיאחז בשקט פנימי מול האפלה שסביבם. היא קראה לנשיא רוסיה לפעול כדי להחזיר להם את צחוקם הטבעי והחופשי: "אתה יכול, במו ידיך, להשיב להם את צחוקם המוזיקלי," כתבה.

חתימת המכתב שמה דגש על האחריות ההיסטורית המוטלת על כתפי פוטין: "בהגנת התמימות של הילדים הללו, לא תשרת את רוסיה בלבד - אלא את האנושות כולה. רעיון כה נועז חוצה את כל קווי החלוקה, ואתה, מר פוטין, מתאים להוציא לפועל את החזון הזה במכתב ידך."

המכתב התקבל כרמז לכך שממשל טראמפ מנסה לגייס לא רק שיח פוליטי קר אלא גם מסר ערכי ומוסרי במגעיו עם הקרמלין. עצם העובדה שהנשיא האמריקאי בחר להעביר את הדברים האישיים של רעייתו, ממחישה את הניסיון לגעת בלב העניין - גורלם של הילדים שנפגעו מהמלחמה.

כזכור, כנגד הנשיא הרוסי ובכירה נוספת בממשל במוסקבה הוצאו צוי מעצר על ידי בית הדין הפלילי בהאג, בעקבות פרשיית חטיפת אלפי הילדים מאוקראינה והעברתם למשמורת רוסית.