כיכר השבת
אחרי פירוק הרמקולים

לקראת שלום? זה המסר שהעבירה דרום קוריאה לשכנה העוינת 

נשיא דרום קוריאה מעביר לאחרונה מסרים של שלום לשכנה הקומוניסטית, למרות חוסר עניין שהפגינה פיונגיאנג במסרי השלום | אחרי שרמקולי התעמולה האנטי-קומוניסטים פורקו, דרום קוריאה מתכננת להתקדם לשלב חדש (בעולם) 

רמקולי תעמולה בגבול בין הקוריאות (צילום: מסך)

אחרי שהורה לפרק את רמקולי התעמולה האנטי-קומוניסטים, נשיא דרום קוריאה, לי ג’ה מיאונג, הורה היום (שני) לשרי ממשלתו לגבש תוכנית שתאפשר לחדש באופן חלקי ובהדרגה את ההסכמות שנחתמו בעבר מול פיונגיאנג. ההנחיה מגיעה כחלק ממדיניותו לצמצם את המתיחות המתמשכת בין שתי הקוריאות, שעדיין מוגדרות רשמית כמצויות במצב מלחמה.

כזכור, לאחרונה דחתה צפון קוריאה את נסיונות השלום של הדרום, ואמרה כי האיחוד בין הקוריאות אינה עוד אופציה שתוכל לעולם לבוא בחשבון.

בהצהרה שנשא בישיבת הקבינט אמר לי כי שיפור הקשרים עם הצפון הוא אינטרס אסטרטגי ראשון במעלה, משום שהוא מחזק את יכולת התמרון המדיני של סיאול בתקופה שבה הזירה הבינלאומית עוברת טלטלות. "אני מבקש מכל המשרדים הרלוונטיים להיערך ליישום מדורג של ההסכמים שנחתמו, בכל תחום שבו הדבר מתאפשר", ציין הנשיא.

למרות שהנשיא לא נקב בשמות הסכמים מסוימים, בסוף השבוע הוא כבר אותת על רצונו להחיות את ההבנות שנחתמו בשנת 2018, ושנועדו להקפיא פעילות צבאית לאורך הגבול. ההסכם ההוא קרס עם החרפת העימותים, אך כעת נראה כי לי מעוניין להחזירו לשולחן.

מאז שנכנס לתפקידו ביוני לאחר שהנשיא הקודם הודח ונעצר בעקבות ניסיון הפיכה, ניסה הנשיא הליברלי לאותת לפתיחות מול פיונגיאנג, כאמור, עד כה התגובה בצפון הייתה עוינת, ובתקשורת הממלכתית שם דחו כל יוזמה שהוצגה מדרום.

כיכר השבת
